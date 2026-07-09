UŽIVO OD 20 SATI: Hajduk protiv Žiline otvara europsku sezonu, čekamo sastave

U redovima Hajduk od prve se minute očekuje sastav koji je u posljednjoj provjeri pobijedio Celje 1:0. Na vratima bi trebao krenuti Toni Silić, dok će obrambenu liniju, s desna na lijevo, činiti Mathieu Acapandie, Dario Marešić, Alec van Hoorenbeeck i Šimun Hrgović.

U veznom redu priliku bi trebali dobiti Etnik Brutti, Adrion Pajaziti i Rokas Pukštas, na krilnim pozicijama zaigrat će Dario Melnjak i Roko Brajković, dok je samo čelo napada rezervirano za Michelea Šegu, piše Dalmatinski portal.