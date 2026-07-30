UŽIVO OD 19: Hajduk na Cipru traži prolazak u treće pretkolo Europa lige

Hajduk je prije tjedan dana na Poljudu pogocima Michelea Šege i Darija Melnjaka slavio protiv ciparskog Pafosa u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Tako su izabranici Gonzala Garcije na Cipar odnijeli lijepu prednost te su napravili korak bliže okršaju sa Salzburgom. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sport Klubu!
16:10
Kako su treneri najavili susret?
Garcia je na konferenciji za medije rekao da je Hajduk svakako ekipa koja će igrati na golove te nije otkrio tko će zamijeniti Roka Brajkovića. Što se tiče trenera Pafosa, on je naglasio kako rezultat 2:0 u prvoj utakmici nije bio realan te da će na Cipru biti drugačiji susret.
16:09
Tko sudi?
Sudac utakmice je Poljak Pawel Raczkowski koji iza sebe ima dobro iskustvo. Lani je dijelio pravdu u nokaut-fazi Lige prvaka na susretu Liverpoola i Galatasaraya. Ono čega se Hajduk treba bojati je njegov odnos prema kartonima jer daje čak 4,8 žutih kartona po susretu. Posebno bi se trebao pripaziti Šimun Hrgović koji je skupio dva u prve tri utakmice te bi mu sljedeći donio i suspenziju u sljedećoj rundi Europske lige ili Konferencijske lige, ovisno o ishodu večerašnjeg susreta.
16:05
Tko nedostaje Hajduku i koji je predviđeni sastav?
Splićani su uoči uzvratne utakmice ostali bez važnog igrača. Roko Brajković je na treningu doživio tešku ozljedu koljena te se pretpostavlja da mladog krilnog igrača neće biti sve do kraja sezone. Umjesto njega trebao bi zaigrati Adam Huram što je iznenađenje jer se očekivao povratak Marka Livaje u postavu.
Tako bi sastav trebao izgledati ovako: Silić - Acapandie, Marešić, Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Huram, Dalisson, Melnjak - Šego
16:03
Kako je prošao prvi susret?
Hajduk je na Poljudu načeo Ciprane sjajnim golo Michelea Šege iz slobodnog udarca, a ubrzo zatim su Splićani nakon lijepe akcije, koju je završio Dario Melnjak, zabili za konačnih 2:0.
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