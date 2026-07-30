UŽIVO OD 19: Hajduk na Cipru traži prolazak u treće pretkolo Europa lige

Sudac utakmice je Poljak Pawel Raczkowski koji iza sebe ima dobro iskustvo. Lani je dijelio pravdu u nokaut-fazi Lige prvaka na susretu Liverpoola i Galatasaraya. Ono čega se Hajduk treba bojati je njegov odnos prema kartonima jer daje čak 4,8 žutih kartona po susretu. Posebno bi se trebao pripaziti Šimun Hrgović koji je skupio dva u prve tri utakmice te bi mu sljedeći donio i suspenziju u sljedećoj rundi Europske lige ili Konferencijske lige, ovisno o ishodu večerašnjeg susreta.