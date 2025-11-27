UŽIVO OD 18:45 LILLE – DINAMO Kovačević prelomio, Modre čeka super težak izazov

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 18:45 sati gostuje kod Lillea u petom kolu Europa lige. Dinamo iza sebe ima dvije uzastopne pobjede, protiv Karlovca u Kupu i protiv Varaždina u prvenstvu, a u Europskoj ligi trenutačno je na 12. mjestu. Podsjetimo, momčadi od prvog do osmog mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od devetog do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut-faze, odnosno šesnaestinu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja. Tekstualni prijenos utakmice uživo pratite na Sportklubu.
Kovačević odlučio, evo tko starta u Lilleu
Dinamo trenutačno ima bod više od Lillea na ljestvici. Dinamo je dosad skupio sedam bodova uz dvije pobjede, remi i poraz, dok je Lille dva puta pobjeđivao i dva puta gubio. Nakon dvije startne pobjede u ovom natjecanju, protiv Fenerbahčea i Maccabija s istovjetnih 3:1, stigao je remi Dinama kod Malmöa 1:1, ali i težak domaći poraz od Celte 3:0. Što se tiče sastava, otkrio je da će umjesto Nevistića na gol njegov imenjak Ivan FIlipović.
Vjerojatni sastav:
Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha.
Veznjak Lillea: Dinamo je danas naš Real Madrid
Lilleov defenzivni vezni nogometaš Nabil Bentaleb rekao je u srijedu da će njegova momčad nastojati pobijediti Dinamo jer i dalje vjeruje da može biti među osam najboljih i tako se direktno plasirati u iduću fazu Europske lige.
VIDEO / Vaha za SK: ‘Lille je favorit, ali ...
Uoči večerašnje utakmice 5. kola Europske lige između Lillea i Dinama, koja počinje u 18.45 sati, razgovarali smo s nogometnim trenerom Vahidom Halilhodžićem, jednim od rijetkih stručnjaka koji je tijekom karijere vodio oba kluba. Vahid Halilhodžić se za Jutro SK javio iz svog doma u Parizu i dao širi pogled na međusobni odnos snaga, ali i na širi kontekst Dinamove europske jeseni.
Kovačević prekinuo ‘silenzio stampa
Dinamo očekuje iznimno važan dvoboj u skupini Europa lige. U petom kolu gostuje kod Lillea i tražit će bod ili više kako bi se značajno približio plasmanu u nokaut-fazu natjecanja. Bit će to ujedno prvi europski ispit za Modre nakon reprezentativne pauze. Trener Kovačević je ovako najavio utakmicu.
Trener Lillea: ‘Dinamo je vjeran hrvatskoj tradiciji’
Trener francuskog nogometnog kluba Lille, Bruno Genesio, vjeruje da će njegova momčad odigrati u četvrtak dobru utakmicu s Dinamom nakon prethodna dva poraza u Europskoj ligi.
Tko nedostaje?
Kod Lillea nema Alexsandra, Caillarda, Gomesa i Tourea, a kod Dinama nema Torrentea, Valičnića, Živkovića i Bennacera.
