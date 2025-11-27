UŽIVO OD 18:45 LILLE – DINAMO Kovačević prelomio, Modre čeka super težak izazov

Dinamo trenutačno ima bod više od Lillea na ljestvici. Dinamo je dosad skupio sedam bodova uz dvije pobjede, remi i poraz, dok je Lille dva puta pobjeđivao i dva puta gubio. Nakon dvije startne pobjede u ovom natjecanju, protiv Fenerbahčea i Maccabija s istovjetnih 3:1, stigao je remi Dinama kod Malmöa 1:1, ali i težak domaći poraz od Celte 3:0. Što se tiče sastava, otkrio je da će umjesto Nevistića na gol njegov imenjak Ivan FIlipović.

Vjerojatni sastav:

Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha.