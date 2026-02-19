UŽIVO OD 18:45 / DINAMO – GENK Modri puk traži plasman u osminu finala, a suparnik je po mjeri!

Nogometaši Dinama u 18:45 igraju prvu utakmicu play-off-a Europa lige protiv belgijskog Genka. Stari poznanici će se ponovno sučeliti u europskom dvomeču, a ukupni pobjednik izborit će plasman u osminu finala EL. Tekstualni prijenos dvoboja pratite na Sport Klubu.
VIDEO / Dinamu stiže savjet iz Belgije
Kako bismo doznali više o Dinamovu protivniku Genku u Europa ligi videovezom smo otišli na izvor, u Belgiju. A ondje, s druge strane linije, čeka nas Jerko Tipurić (65), nekadašnji branič Hajduka s kraja 80-ih godina prošlog stoljeća, ali i član Igmana iz rodnog Konjica te Zagreba, Čelika iz Zenice, Cercle Bruggea i Beerschota u kojemu je sredinom 90-ih zaključio igračku karijeru.
VIDEO/ Genk griješi u obrani, Dinamo to mora iskoristiti
Dinamo u četvrtak od 18:45 na Maksimiru igra prvu utakmicu playoffa za osminu finala Europa lige. Protivnik je slavni Genk, koji ove sezone pokazuje dva različita lica.
Jedno u Europi gdje je u osam utakmica prve faze upisao pet pobjeda, remi i dva poraza te za dlaku ostao bez izravnog plasmana u drugi krug. A drugo lice u domaćem prvenstvu gdje je, usprkos nizu od tri pobjede, tek sedmi u poretku s čak 18 bodova zaostatka za vodećim Unionom. E, sad. Koje lice očekivati na Maksimiru? Pitamo Davida Toševskog (24), napadač belgijskog prvoligaša Dendera s kojim je ove sezone dvaput izgubio od Genka 2:1.
Kovačević: Padale su na Maksimiru i bolje momčadi od Genka
Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Belgiji, a trener Dinama Mario Kovačević je na Maksimiru održao press konferenciju uoči utakmice.
Trener Genka: Dinamo je jaka momčad, ali i mi možemo igrati
Riječ je o dosad najvažnijem susretu sezone za zagrebačku momčad jer bi nakon dva ogleda mogla izboriti plasman u osminu finala Europske lige. Uoči dvoboja medijima se obratio trener Genka Nicky Hayen te nogometaš Joris Kayembe.
Ivan Leko: Genk je u teškoj borbi, Dinamo će imati šanse
Bivši trener Hajduka, Ivan Leko, koji sad trenira Club Brugge za HRT je komentirao Genk i Dinamove šanse.
Genk prodao najboljeg strijelca u turskog velikana
Naime, Hyeon-gyu Oh (24), južnokorejski napadač, potpisao je za turski Bešiktaš u transferu vrijednom oko 15 milijuna eura.
Belgijci se muče u domaćem prvenstvu, a Oh je sveukupno ove sezone zabio 10 pogodaka, jednako kao i Daan Heymans, belgijski ofenzivni veznjak. Osim Korejca, prodao je Genk ove zime i Čeha Patrika Hrošovskoga u Viktoriju Plzen (milijun eura), također jednog od standardnih igrača.
Dinamo prijavio dodatne igrače za Europsku ligu
U playoffu za osminu finala, Dinamo će se susresti s belgijskim Genkom. Prvi dvoboj igra se 19. veljače na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Belgiji.
Dinamo za tu fazu Europske lige može dodatno prijaviti tri igrača. Modri su danas putem službenih kanala potvrdili o kojoj trojici igrača se radi.
Tko nedostaje?
Dinamo: "Izvan kadra je Ismaël Bennacer, nema ga već dulje vrijeme, ali svi ostali su spremni. U dobroj smo formi i jedva čekamo utakmicu", rekao je trener Dinamove momčadi Mario Kovačević.
Genk: Bez ozljeda.
Tko sudi?
Dvoboj Dinama i Genka u doigravanju za osminu finala Europa lige sudit će 38-godišnji turski sudac Halil Umut Meler.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!