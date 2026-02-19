UŽIVO OD 18:45 / DINAMO – GENK Modri puk traži plasman u osminu finala, a suparnik je po mjeri!

Dinamo u četvrtak od 18:45 na Maksimiru igra prvu utakmicu playoffa za osminu finala Europa lige. Protivnik je slavni Genk, koji ove sezone pokazuje dva različita lica.

Jedno u Europi gdje je u osam utakmica prve faze upisao pet pobjeda, remi i dva poraza te za dlaku ostao bez izravnog plasmana u drugi krug. A drugo lice u domaćem prvenstvu gdje je, usprkos nizu od tri pobjede, tek sedmi u poretku s čak 18 bodova zaostatka za vodećim Unionom. E, sad. Koje lice očekivati na Maksimiru? Pitamo Davida Toševskog (24), napadač belgijskog prvoligaša Dendera s kojim je ove sezone dvaput izgubio od Genka 2:1.