UŽIVO / HAJDUK – ŽILINA 1:0 Splićani nadigrali Slovake, rezultat je morao biti i bolji!

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu igra prvu europsku utakmicu sezone. U 1. pretkolu Europske lige Bijelima u goste stiže slovačka Žilina, a sva zbivanja uživo pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.
46' Kraj prvog čina, Splićani vode
Hajduk je prštao energijom, zabio gol i imao veliku šansu preko Šege
35' Šego promašio zicer
Hajduk je sada imao zicer za 2:0. Brajković je glavom dodao za Šegu, koji se sam sjurio u šesnaesterac Žiline, ali pucao je jako loše u situaciji 1 na 1 s gostujućim vratarom i lopta je otišla pokraj gola.
33'
Šego je pokušao iz voleja, no lopta odlazi pokraj gola.
28' Hajduk promašio ogromnu priliku
24' Skoro autogol Hajduka
Teško je opisati muk koji je upravo nastao na Poljudu. Marešić je uputio dodavanje unatrag ka golmanu Siliću, koji je bio bliže lijevoj vratnici. Lopta je išla prema golu, no na sreću Bijelih, otišla je pokraj vratnice i u korner za Žilinu.
22' GOL! Brajković za 1:0
Hajduk je poveo protiv Žiline. Acapandie je dodao za Brajkovića, koji se lažnjakom riješio Barija, ušao u šesnaesterac i majstorski pogodio iskosa za delirij na Poljudu.
16' Hajduk propustio ogromnu prigodu
Melnjak je lukavim udarcem s lijevog krila pokušao prevariti vratara Žiline, koji se uspio vratiti korak unazad i obraniti šut. Lopta se odbila do Šege, a njegov šut s crte izbija branič Žiline.
12'
Pukštas je ušao u šesnaesterac Žiline i ubacio, ali Kaša to čisti u korner za Hajduk.
9' Velika šansa Žiline
Žilina je propustila veliku priliku za vodstvo. Faško je na sebe navukao dvojicu Hajdukovih braniča i pravovremeno proigrao Hranicu, koji je izašao sam pred Silića. Ipak, njegov prizemni udarac završio je pokraj lijeve vratnice, pa je Hajduk u ovoj situaciji imao mnogo sreće.
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