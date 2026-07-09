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UŽIVO / HAJDUK – ŽILINA 1:0 Splićani nadigrali Slovake, rezultat je morao biti i bolji!

Europa League 9. srp 202617:01 > 20:47 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu igra prvu europsku utakmicu sezone. U 1. pretkolu Europske lige Bijelima u goste stiže slovačka Žilina, a sva zbivanja uživo pratite u tekstualnom prijenosu Sport Kluba.

20:46

46' Kraj prvog čina, Splićani vode

Hajduk je prštao energijom, zabio gol i imao veliku šansu preko Šege

20:41

35' Šego promašio zicer

 

Hajduk je sada imao zicer za 2:0. Brajković je glavom dodao za Šegu, koji se sam sjurio u šesnaesterac Žiline, ali pucao je jako loše u situaciji 1 na 1 s gostujućim vratarom i lopta je otišla pokraj gola.

20:35

33'

 

Šego je pokušao iz voleja, no lopta odlazi pokraj gola.

20:33

28' Hajduk promašio ogromnu priliku

 Pajaziti i Šego odigrali su sjajan dupli pas nakon kojeg je Albanac zaobišao golmana Žiline, no njegov šut završava u vanjskom dijelu mreže.
20:27

24' Skoro autogol Hajduka

 

Teško je opisati muk koji je upravo nastao na Poljudu. Marešić je uputio dodavanje unatrag ka golmanu Siliću, koji je bio bliže lijevoj vratnici. Lopta je išla prema golu, no na sreću Bijelih, otišla je pokraj vratnice i u korner za Žilinu.

20:24

22' GOL! Brajković za 1:0

 

Hajduk je poveo protiv Žiline. Acapandie je dodao za Brajkovića, koji se lažnjakom riješio Barija, ušao u šesnaesterac i majstorski pogodio iskosa za delirij na Poljudu.

20:18

16' Hajduk propustio ogromnu prigodu

Melnjak je lukavim udarcem s lijevog krila pokušao prevariti vratara Žiline, koji se uspio vratiti korak unazad i obraniti šut. Lopta se odbila do Šege, a njegov šut s crte izbija branič Žiline.

20:13

12'

 

Pukštas je ušao u šesnaesterac Žiline i ubacio, ali Kaša to čisti u korner za Hajduk.

20:12

9' Velika šansa Žiline

Žilina je propustila veliku priliku za vodstvo. Faško je na sebe navukao dvojicu Hajdukovih braniča i pravovremeno proigrao Hranicu, koji je izašao sam pred Silića. Ipak, njegov prizemni udarac završio je pokraj lijeve vratnice, pa je Hajduk u ovoj situaciji imao mnogo sreće.

20:09

7' Slovaci spasili zicer

 Dalisson je poslao sjajnu okomitu loptu za Melnjaka, koji je ušao u kazneni prostor i pokušao proigrati Šegu, no stoper Narimadze u posljednji trenutak izbija u korner.

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