Uefa se naklonila jednom od najboljih igrača Dinama ove sezone

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Uefa je izdvojila potez jednog od najboljih igrača Dinama ove sezone.

U 5. kolu Europa lige Dinamo gostuje kod Lillea u četvrtak, a nakon četiri kola drži 12. poziciju sa sedam bodova.

Uoči utakmice s francuskim klubom, Uefa se na svojoj stranici naklonila Arberu Hoxhi. Izdvojila je njegov potez s utakmice protiv Malmoa kad je primio loptu i probio stranu.

“Bez truda”, piše Uefa u opisu videa.

Nakon osam utakmica ligaške faze prvih osam klubova idu direktno u osminu finala, dok će momčadi između 9. i 24. pozicije razigravati za preostalih osam pozicija u toj fazi.

Video pogledajte OVDJE.