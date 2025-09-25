UEFA odgodila moguće izbacivanje Izrealaca: Odluka pada sljedeći tjedan

Podijeli :

Ireneusz Wnuk PressFocus NEWSPIX.PL

Iako je prvotno UEFA trebala u utorak donijeti odluku o izbacivanju izraelskih momčadi iz europskih natjecanja to se nije dogodilo. Nije objašnjeno zašto se to dogodilo, ali UEFA nije odustala od glasanja.

Kako prenosi novinar The Timesa Martyn Ziegler, UEFA će odluku o izbacivanju donijeti sljedeći tjedan. Ujedinjeni Narodi napravili su svojevrsni pritisak na UEFA-u kako bi se izbacilo Izraelce iz europskih natjecanja.

Prema Ziegleru, mnogi članovi UEFA-e suglasni su sa suspenzijom Izraela pa je za očekivati da idući tjedan dođe odluka o izbacivanju.

To utječe i na zagrebački Dinamo koji bi sljedećeg četvrtka trebao gostovati u Bačkoj Topoli. Tamo izraelski Maccabi Tel Aviv igra svoje domaće utakmice. Ako se UEFA odluči na izbacivanje, Dinamo taj susret ne bi odigrao te bi najvjerojatnije dobili tri boda bez borbe. Teško da bi se drugačiji rasplet mogao dogoditi jer ako bi UEFA Dinamo zakinula za ta tri boda, Plavi bi bili u podređenoj situaciji jer bi odigrali utakmicu manje od većine klubova u Europa ligi.

Uz Dinamo, s Maccabijem bi trebali igrati Midtjylland, Aston Villa, Lyon, Stuttgart, Freiburg i Bologna. Jedini koji bi u tom slučaju izvukao deblji kraj je grčki PAOK koji je s Maccabijem odigrao remi bez golova.