Uefa obradovala Dinamo pred Betis, stigle su dobre vijesti!

Dinamo u četvrtak u 18.45 sati na Maksimiru dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige.

Momčad Marija Kovačevića ima sedam bodova nakon pet odigranih kola. Dinamo protiv Betisa ne može računati na Morisa Valinčića i Matea Lisicu, koji su otpali na duže vrijeme. U sastav se u odnosu na derbi s Hajdukom vraća Luka Stojković.

Dinamo je Uefi poslao zahtjev da umjesto Lisice prijave Frana Topića koji dobro igra u zadnje vrijeme.

Topić nije bio prijavljen za Europu, ali je Dinamo iskoristio novo pravilo prema kojem Uefa dopušta promjenu igrača na popisu registriranih ako je riječ o teškoj ozljedi ili bolesti. A Lisica se bori s mononukleozom te je do kraja ove godine ‘out’.

Potvrđeno je kako je Uefa prihvatila zahtjev Dinama te će Kovačević u četvrtak moći računati i na Topića.