Uefa objavila podskupine: Evo tko su potencijalni protivnici Hajduku ako prođe Pafos

Uefa je objavila podskupine za ždrijeb trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu te tako skratila popis mogućih protivnika Hajduka.
Hajduk nakon prolaska Žiline sad čeka ciparski Pafos.
U slučaju prolaska, Hajduk će u trećem kolu kvalifikacija za Europa ligu igrati protiv jednog od četiri moguća suparnika. To su škotski velikan Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Bešiktaš – Midtjylland, pobjednik susreta Dinamo Kijev – PAOK te austrijski Salzburg.
Ako Hajduk ispadne od Pafosa, natjecanje nastavlja u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.
Prve utakmice igraju se 6. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu 13. kolovoza. Ždrijeb trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu počinje u 13 sati, a ždrijeb Konferencijske lige u 14 sati.
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