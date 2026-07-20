Uefa objavila podskupine: Evo tko su potencijalni protivnici Hajduku ako prođe Pafos

Europa League 20. srp 20269:51 0 komentara
Vojko Basic/CROPIX via Guliver

Uefa je objavila podskupine za ždrijeb trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu te tako skratila popis mogućih protivnika Hajduka.

Hajduk nakon prolaska Žiline sad čeka ciparski Pafos.

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U slučaju prolaska, Hajduk će u trećem kolu kvalifikacija za Europa ligu igrati protiv jednog od četiri moguća suparnika. To su škotski velikan Glasgow Rangers, pobjednik dvoboja Bešiktaš – Midtjylland, pobjednik susreta Dinamo Kijev – PAOK te austrijski Salzburg.

Ako Hajduk ispadne od Pafosa, natjecanje nastavlja u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Prve utakmice igraju se 6. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu 13. kolovoza. Ždrijeb trećeg kola kvalifikacija za Europa ligu počinje u 13 sati, a ždrijeb Konferencijske lige u 14 sati.

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