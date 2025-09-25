Turski mediji kritični, jedan podatak o njihovom klupskom nogometu ih užasava

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Turski mediji, sasvim očekivano, oštrim su kritikama ispratili igru nogometaša Fenerbahčea koji su Europsku ligu otvorili porazom od Dinama sa 1-3.

“Fenerbahče je tijekom vikenda imao izbore. Promijenili su se predsjednik i uprava. Čini se da su igrači, koji bi inače trebali gledati svoja posla, više pogođeni ovom promjenom nego Ali Koc. Početna postava trenera Domenica Tedesca za utakmicu s Dinamo neobjašnjiva je čak i površnom analizom protivnika. S ovom formacijom trener je mentalno neutralizirao Semeda, Kerema, Asensija i En Nesyrija,” kritičan je list Milliyet.

“Igrači Fenerbahčea su bili zbunjeni, a ne protivnik. Stvari izmeiču kontroli,” dodaje se.

Hurriyet navodi kako je pobijedila “borba, a ne kvaliteta”.

“Naši kvalitetni igrači ponovno su zakazali. Prva dva gola su podjednako rezultat hrvatskih sposobnosti koliko i nesposobnosti obrane Fenerbahčea,” piše turski list.

Sportski dnevnik Fanatik navodi kako turska momčad ima kvalitetu, ali ne i trenera.

“Fenerbahčeova igra protiv Dinama još je jednom otkrila njihov nedostatak organizacije na terenu. Bio je to posebno težak test za Tedesca, koji nije shvatiti nužnost taktičke preciznosti. Jel li ova momčad poligon za testiranje ? Ovaj tim ima individualnu kvalitetu, ali nema zajedničkog duha, nema priče, nema smisla.”

Dnevni list Sozcu piše kako je “Fenerova europska avantura loše počela”. Piše se i o krizi turskog klupskog nogometa navodeći podatak kako turski klubovi nisu uspjeli pobijediti u posljednjih 10 europskih utakmica.

Sportski list Fotomac navodi kako bi netko “trebao odgovarati za tri primljena tri gola i poraz od Dinama.”

“Ova momčad nema pravo ovako igrati. U Fenerbahceu, trener ima imena u obrani, ali nitko ne zna uloge. Nema niti ofenzivnu strategije osim igranja dugih lopti iza obrane….”