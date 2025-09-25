Turci žale: ‘Sramota, potjerali smo najboljeg igrača Dinama’

Podijeli :

via Guliver

Dinamo je svladao Fenerbahče 3:1 na Maksimiru u prvom kolu Europa lige.

Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za “Modre” zabio je i Monsef Bakrar (90+4), dok je trijelac za Fener bio Sebastian Szymanski (25).

Navijači Fenerbahčea ogorčeni su nakon poraza što se vidi iz njihovih komentara na društvenim mrežama. Posebno ističu Mihu Zajca, veznjaka kojeg je Fenerbahče ovo ljeto pustio da besplatno ode u Dinamo.

“Sumirat ću ovu sramotu ovako: Dinamov najbolji nogometaš je Zajc, kojeg je Fenerbahče potjerao”, “Igramo tako loše da naš Zajc, kojeg smo katapultirali iz Fenerbahčea, izgleda poput Fernanda Redonda u Dinamovoj sredini.”

“Zajc je u Dinamu zvijezda, tako da nemojte pričati o kvaliteti momčadi ili igrača. Radi se o momčadi koja igra puno ljepši nogomet i ima trenera koji joj dozvoljava igrati”, pišu o Dinamu turski navijači.

Slično mišljenje dijeli i umirovljeni turski nogometaš Erman Özgür koji objašnjava:

“Fenerbahče je bio užasan. S ovakvim pristupom ne možete pobijediti nikoga. Nijedan igrač Fenerbahčea nije bio opasniji od Zajca.”

Nakon utakmice, pohvale za slovenskog veznjaka je imao i trener Mario Kovačević:

“Moram se prije svega zahvaliti struci Fenerbahčea što ga nisu htjeli pa je došao kod nas. Od prvog dana sam htio da dođe, kad se pojavila mogućnost. On može ponavljati ovakve utakmice i bit će sve bolji”, rekao je.