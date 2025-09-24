Turci otkrili sastav Fenerbahčea za Dinamo, bolna točka – napad!

Večeras na Maksimiru Dinamo dočekuje turskog velikana Fenerbahče u dvoboju Europske lige.
Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Plavi snaći u jakom europskom ispitu večeras na Maksimiru. Turski mediji otkrili su sastav koji će istrčati protiv Dinama, najviše problema istanbulski velikan ima u napadu gdje su dosta tanki.
Prema najavama, Fener će nastupiti u sljedećem sastavu:
Ederson – Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Archie Brown – Ismail, Fred, Asensio, Szymański, Kerem – En Nesyri.
Treneru Domenicu Tedescu na raspolaganju neće biti Anderson Talisca koji ne može nastupiti zbog suspenzije. Uz njega, izvan stroja je i Jhon Duran, jedina prava alternativa u vrhu napada, koji je otpao zbog ozljede.
Tako je Tedescu ostala samo jedna opcija – Youssef En Nesyri.
