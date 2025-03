Turci: Mourinho je poručio Livakoviću – ‘ti si broj jedan’

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver

Nogometaši Fenerbahčea poraženi su 3:1 u prvom susretu osmine finala Europa lige protiv Rangersa.

Rangers je u Istanbulu stigao do rane prednosti nakon niza grešaka domaće obrane koje je kaznio Dessers (6). Djiku (30) je nakon prekida poravnao na 1:1, no Černy (42) je svojim prvim golom ipak odveo goste do prednosti na poluvremenu.

U nastavku je Rangers iz protunapada bio stalno opasan, a konačni rezultat postavio je Černy (81) svojim drugim golom.

Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković ostao je na klupi Fenerbahčea.

Livaković je sredinom siječnja zbog ozljede morao pauzirati, a Jose Mourinho mu od oporavka u četiri utakmice još nije dao priliku. Među vratnicama je cijelo vrijeme bila Livakovićeva zamjena, Irfan Egribayat.

Dok se priča o Livakovićevoj sudbini među vratnicama Fenera, turski mediji prenose navodne Mourinhove riječi.

“Ti si broj jedan do kraja sezone”, rekao je Mourinho hrvatskom golmanu po završetku dvoboja, prenose Turci.