Trener Zvezde najavio svog nasljednika? ‘Kad on dođe, imat će skockanu ekipu’

Crvena zvezda će četvrtu utakmicu u Europskoj ligi odigrati protiv Lillea (četvrtak, 18:45), a uoči nje trener Vladan Milojević održao je emotivan govor i praktički najavio dolazak Alberta Riere na mjesto trenera prvaka umjesto sebe.

Milojević je ostao trener unatoč lošim rezultatima i igrama, a uprava se nije odlučila za šok-terapiju ni za privremena rješenja do eventualnog dogovora s Albertom Rierom.

Emotivni govor Milojevića započeo je pitanjem upućenim njemu samom – kako se osjeća u trenutnoj situaciji.

„Nikada nisam demantirao, a sigurno je to utjecalo na momčad. Pojavila se priča o izbornom pozivu, ali to me nije zanimalo. Rekao sam tada da sam trener Zvezde. Moja želja je bila da to bude Veljko i drago mi je što jest. Imam 55 godina, znam tko sam i što sam, vojnik sam Zvezde i služim joj. Moja ostavka ni u jednom trenutku nije sporna.“

Trener koji je 2017. godine vratio europski nogomet na Marakanu i ostvario niz uspjeha, sada se u drugom mandatu nalazi u velikim problemima.

„Dolazio sam oba puta kada je bilo teško. Što sam napravio ovdje… Nikada nisam pričao o sebi. Učinit ću sve da, kad dođe novi trener – a već znate tko je novi trener. Vi ste to objavili, ja ne znam. I koliko zarađuje i koje bonuse ima. Bit ću tu dokle god sam potreban Zvezdi i davat ću maksimum. Znam li to ili ne znam, odlučit će neki drugi ljudi.“

Smatra da je to destabiliziralo momčad…

„Nikada nisam bio mirniji. Znam što sam postigao, tko sam i što sam. Znam s kakvim ljudskim veličinama radim. Pazite, rekao sam ljudskim veličinama. Nogometno je to sve diskutabilno i svatko gleda na svoj način. To su dečki koji jako vole Zvezdu, igraju ozlijeđeni. Rade to neće reći, ali na Cipru je primio tri injekcije – postojao je rizik da neće igrati godinu dana. Ali mi ćemo se uhvatiti za Benficu, Inter…“

U zaključku je Milojević istaknuo i praktički najavio dolazak Rijere kao novog trenera:

„Jesam li ja trener ili nisam… Ma ja sam zvezdaš, ja služim – kao što sam služio i staroj SFRJ u Mostaru. Također i vojsku u Grčkoj. Služio sam Zvezdi kad god je trebalo i dok god bude potrebno. Gospodin Riera, kad dođe, imat će ovdje skockanu momčad. Nemojte ništa brinuti.“