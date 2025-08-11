Trener Shelbournea: Fruk je vrhunski igrač, donijet će Rijeci novu dimenziju

Podijeli :

HNK Rijeka

Shelbourne u utorak od 20:45 na domaćem terenu brani prednost 2:1 protiv Rijeke u trećem pretkolu Europa lige.

Hrvatski prvaci su otputovali put Dublina, a domaći je susret najavio trener Shelbournea Joey O’Brien.

“Morate igrati slobodno u ovim utakmicama i tada dati sve od sebe. Nadamo se da ćemo igrati napadački, prirediti spektakl i da nećemo žaliti ni za čim. To je bila cijela poanta i uoči prve utakmice. Ne žalimo ni za čim i nadam se da nećemo žaliti ni nakon druge utakmice, neovisno o ishodu”, rekao je i osvrnuo se na Rijeku:

“Imaju vrlo kvalitetne igrače. Kao što biste i očekivali, u posjedu su stvarno dobri, krila su opasna jedan na jedan… imali smo pune ruke posla. Dečko koji je bio suspendiran u prvoj utakmici (Toni Fruk) dodat će im novu dimenziju jer je vrhunski igrač. Bit će to velik izazov za nas i jedva ga čekamo. Bit će to teška utakmica. Ozbiljan su protivnik”.

O’Brien računa na podršku s tribina:

“Mislim da će atmosfera ovdje biti briljantna. Pun stadion bit će samo samo za nas. Bit će ovdje 5.500 ljudi… bit će uzbudljivo. Jedva čekamo.”