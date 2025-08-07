Trener Shelbournea: Europski nogomet je zahtjevan

Podijeli :

INPHO AleksandarxDjorovicx via Guliver

Nogometaši Rijeke iznenađujuće su poraženi od irskog Shelbournea s 1:2 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Europsku ligu odigranoj u srijedu na Rujevici te će za šest dana morati pobijediti na uzvratu u Dublinu da bi se plasirali u playoff.

Rijeka je povela u 56. minuti golom Nike Jankovića iz kaznenog udarca, a preokret i pobjedu irskom prvaku donijeli su Sam Bone i John Martin golovima u 58. i 70. minuti.

POVEZANO Hrvatski prvak se osramotio na Rujevici, Đalović na velikim mukama Đalović: Ispričavam se, bili smo loši

Trener Shelbournea Joseph O’Brien bio je zadovoljan nakon pobjede. No, ima tu i opreza.

“Razgovarali smo o drugom poluvremenu u svlačionici, izašli smo hrabro i pobijedili. Znali smo da će biti teška utakmica, ali imamo četiri poluvremena za igru. Dva su prošla, imamo još dva i u njih ulazimo s malom prednosti”, rekao je pa dodao:

“Mislim da imamo dobru momčad, ali i dalje nismo favoriti, iako imamo prednost. Imamo dobru formu i rezultate kod kuće. Europski nogomet je zahtjevan. Gledamo dosta snimki i imamo još dva poluvremena za odigrati. Sljedeći tjedan će biti zanimljivo, momčadi su se upoznale i moći ćemo se jednostavnije pripremiti.”