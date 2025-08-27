Trener PAOK-a: Kad završim karijeru, možda ću popiti čašu vina, zapaliti cigaru i prisjećati se Dinama’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Trener PAOK-a Razvan Lucescu optimističan je uoči revanša s Rijekom za ulazak u Europa ligu.

U prvoj utakmici playoffa za središnju fazu Europa lige Rijeka je na Rujevici pobijedila PAOK 1:0 golom Menala, no trener grčkog predstavnika Razvan Lucescu uvjeren je da će njegova momčad preokrenuti zaostatak.

“Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je ‘mirisao’ na remi. Te su pogreške dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Moramo biti konkretniji u napadačkim akcijama, a na svojoj Toumbi moramo biti agresivniji”, rekao je Lucescu.

Rumunjski trener već je potpisao dva izbacivanja hrvatskih predstavnika u zadnjih nekoliko godina. U ljeto 2023. eliminirao je Hajduk u pretkolu Konferencijske lige, a iste sezone i Dinamo u nokaut-fazi istog natjecanja. Tada su Modri pod vodstvom Sergeja Jakirovića pobijedili 2:0 na Maksimiru, da bi u Solunu doživjeli potop 5:1.

“Utakmica s Dinamom je povijest. Bila je to lijepa priča, s jako lijepim uspomenama, ali pripada prošlosti”, odgovorio je prisjećajući se te utakmice Lucescu.

Dodao je:

“Možda ću, kad završim karijeru, sjesti i popiti čašu vina ili konjaka, zapaliti cigaru i prebirati po uspomenama na te utakmice. Sada smo fokusirani na Rijeku, koja dolazi s golom viška. Imamo iskustva u ovakvim situacijama i moramo od prve minute na teren unijeti napetost i nametnuti svoj ritam. Naša prednost je domaći teren, a ozračje na Toumbi bit će na našoj strani. Iako ne mislim da će atmosfera prestrašiti Riječane, moji igrači će imati više samopouzdanja.”