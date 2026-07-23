Trener Pafosa: Rezultat nije pošten. Imam dobar osjećaj uoči uzvrata

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Luka Kolanović via Guliver

Hajduk na Cipar putuje s prednošću od 2:0.

Trener Pafosa Sa Pinto ovako je prokomentirao poraz od Hajduka (2:0) na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige.

“Imali smo dovoljno prilika za zabiti. Kreirali smo dosta toga u drugom dijelu, Jaja je bio sjajan. Mislim da rezultat nije pošten, zaslužili smo barem jedan gol. Prvi gol Hajduka je eurogol, u stilu Messija. Rekao sam momcima da moramo biti kompaktni kako bi izbjegli kontranapade, da budemo mirni. Ali, ova momčad voli igrati za pobjedu u svakoj utakmici, ići prema naprijed. Moramo biti strpljiviji i pametniji. Znam da ćemo imati šansu u uzvratu, pozitivan sam uoči druge utakmice. Moramo zabiti jedan gol u uzvratu i onda se svašta može dogoditi”, rekao je.

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Portugalac je upitan što je njegovoj momčadi nedostajalo da bi zabili.

“Početak je sezone, ali imam dobar osjećaj uoči druge utakmice. U posljednjih 20-30 metara nam nedostaju bolje odluke, ali to će doći u idućim utakmicama.”