Trener Pafosa nakon izbacivanja Hajduka: ‘Ovo će se pamtiti godinama’

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Luka Kolanović via Guliver

Trener Pafosa Ricardo Sa Pinto nije skrivao oduševljenje nakon nevjerojatnog preokreta svoje momčadi koja je u uzvratnom dvoboju 2. pretkola Europske lige nadoknadila splitskih 0:2 i pobjedom 4:0 nakon produžetaka izbacila Hajduk.

Portugalski stručnjak na konferenciji za medije naglasio je veličinu ovog doseg za ciparski klub te se osvrnuo na pripremu utakmice.

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“Nevjerojatna utakmica. Ovakav susret svi će pamtiti godinama. Nije bilo lako izvesti ovo protiv ovako velike momčadi kao što je Hajduk, kluba tako bogate povijesti, s tako kvalitetnim individualcima, pogotovo nakon one predstave koju su odigrali u prvom susretu. Trenirali smo odlično cijeli tjedan. Znali smo da moramo pokazati više, igre kao prošle sezone u Ligi prvaka. Bio sam uvjeren da to možemo napraviti. Bila je ovo epska utakmica. Ponosan sam na igrače i stožer. Ovo posvećujem njima i navijačima”, naglasio je Sa Pinto.

Na pitanje što mu je dalo vjeru u prolaz unatoč zaostatku iz prve utakmice, portugalski strateg ponudio je detaljno objašnjenje:

“Vjerovao sam da možemo pokazati više. Nismo izgubili 2:0 u Splitu zato što su bili toliko bolji od nas, mi nismo tamo bili pravi. Imao je Hajduk i malo sreće kod pogodaka. Odigrali smo dobro drugo poluvrijeme u Splitu, ali nismo zabili. Osjetio sam da imamo momčad i kvalitetu da možemo okrenuti situaciju. Znao sam ako budemo vjerovali da možemo sve preokrenuti. U prvom susretu nismo zabijali, u ovom jesmo.”

Sa Pinto je dobio brojne pohvale novinara zbog taktičke pripreme i atmosfere koju je stvorio, a otkrio je i ključne elemente koji su presudili Hajduku.

“U prvom susretu nas je Hajduk pritisnuo u veznoj liniji. Ovaj put im nismo dozvolili da igraju presing, nismo im dopustili da igraju svoju igru, da razviju svoj plan. ‘Ugušili’ smo ih. Naši igrači bili su puni vjere, igrali smo od zadnje linije, samouvjereno, konkretno. Fantastično je kada vidiš da se sve ono što smo radili vratilo na utakmici”, zaključio je trener Pafosa.