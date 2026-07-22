Trener Pafosa: Hajduk igra pod pritiskom navijača – iskoristit ćemo to

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PhotoNews Panoramic via Guliver

Uoči prve utakmice drugog pretkola Europske lige u kojoj će na Poljudu snage mjeriti Hajduk i ciparski Pafos (četvrtak, 21 sat), konferenciju za medije održao je trener gostiju Pinto Sa.

Iako su u prošloj sezone ostvarili zapažene europske rezultate, gosti iz Cipra s velikim respektom ulaze u dvoboj protiv Splićana.

Trener Pafosa Pinto Sa naglasio je kako ih očekuje iznimno zahtjevan zadatak protiv kluba bogate povijesti i pred vatrenom atmosferom. Istaknuo je kako bi bio zadovoljan pobjedom ili barem remijem u prvoj utakmici te dodao kako je Hajduk u boljoj natjecateljskoj formi jer iza sebe već ima odigrane službene dvoboje. Unatoč odlascima važnih igrača poput Luckassena i Oršića te izostanku ozlijeđenih vratara, Sa vjeruje u kvalitetu svoje momčadi.

“Prva utakmica, odlična i jako važna protiv povijesne momčadi. Znamo kakva je ovdje atmosfera. Očekujem tešku utakmicu, a odličan rezultat za nas što znači da primarno slavimo, a ako ne onda barem da bude remi”, poručio je Sa, dodavši o igračkom kadru: “Ne želim više nikoga izgubiti, ali ne utječem tu previše. Radim ono što mogu.”

Pinto Sa je naglasio kako u Split dolazi s pobjedničkim mentalitetom i jasnim ciljem.

“Osvojili smo kup i zato smo ovdje. Ja sam trener koji želi osvajati trofeje i imati mentalitet. Moramo samo razmišljati o treningu, to je sve. Treba nam vremena, a kroz utakmice ćemo sigurno napredovati u onome što neće biti dobro. Borit ćemo se za sve, a za početak želimo dalje u Europskoj ligi, koliko god znamo da nas čeka ekstremno težak zadatak. Hajduk je odličan i treba se s njima boriti”, rekao je strateg Pafosa pa se osvrnuo na Hajduk:

“Znam za njihovu kvalitetu i omladinske škole. To su sjajni i školovani igrači, a takvi su sada i u Hajduku. Imaju razne reprezentativce, ali nogomet je danas univerzalan i za svakoga na svijetu. Hajduk igra pod pritiskom vlastitih navijača, ali to je tako. Mi bi to čak i trebali iskoristiti”, kazao je Sa.

Na kraju se osvrnuo i na fizičku spremnost svoje momčadi, uvidjevši prednost na strani Splićana.

“Lošiji smo trenutno fizički od Hajduka jer su oni odigrali dvije službene utakmice. Imali smo problema u pripremama. Napredovat ćemo s vremenom, ali moramo odmah krenuti jako. Morat ćemo u ovoj utakmici dati više no što smo u prijateljskima. Fokus i motivacija bit će najvažniji, a očekujem da kod svakog igrača ti segmenti budu na 100 %. Drugu priliku nećemo imati.”