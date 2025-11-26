Trener Lillea: ‘Dinamo je vjeran hrvatskoj tradiciji’

Podijeli :

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Trener francuskog nogometnog kluba Lille, Bruno Genesio, vjeruje da će njegova momčad odigrati u četvrtak dobru utakmicu s Dinamom nakon prethodna dva poraza u Europskoj ligi.

“Ako ponovimo istu vrstu pogreške, znači da nismo ništa naučili i nismo napredovali. Dakle, za sutra smo upozoreni. Na nama je da budemo usredotočeni, da imamo ono što nas većinu vremena čini jakima, a to je naš borbeni duh”, izjavio je 59-godišnji Genesio na konferenciji za medije u Lilleu. U tom gradu na sjeveru Francuske, blizu granice s Belgijom, odmjerit će snage Lille i Dinamo u petom kolu Europske lige.

Lille ulazi u utakmicu nakon poraza 0-1 od Crvene zvezde u Beogradu i 3-4 od grčkog PAOK-a na svom terenu. Protiv PAOK-a je na poluvremenu gubio s 0-3, što je Genesio nazvao “jedinim poluvremenom ove sezone u kojem su bili loši i igrom i duhom”.

“Nismo bili agresivni. Bili smo odsutni u svemu što vrhunski sport zahtijeva. Može se dogoditi, ali ne smije se ponoviti”, izjavio je.

To se dogodilo i Dinamu u prošlom kolu na Maksimiru. Dinamo je već na poluvremenu gubio od Celte Vigo s 0-3, a taj je rezultat i ostao do kraja. Dinamovi nogometaši su zatim pobijedili Karlovac 1919 u Kupu i Varaždin u hrvatskom prvenstvu.

“Teško je reći hoće li se otvoriti protiv nas ili igrati s dubljim obrambenim blokom”, rekao je Genesio kojem će to biti 69 utakmica na klupi Lillea. “Iz onoga što smo vidjeli, to je momčad koja voli igrati napadački nogomet, vjeran hrvatskoj tradiciji, s mnogo tehnički i taktički nadarenih igrača”, dodao je.

Smatra da Dinamo ima “neke individualne talente”, posebno u pogledu tehnike i brzine, koji mogu stvarati probleme.

“Dakle, moramo biti spremni na to. Jučer smo imali prvu video sesiju, a danas ćemo napraviti još jednu kako naši igrači ne bi bili zatečeni i nespremni”, napomenuo je Francuz. Lille je u nedjelju pobijedio u francuskom prvenstvu Paris s 4-2 i zauzima četvrto mjesto. U Europskoj ligi je, međutim, 19. među 36 momčadi.

Genesio odgovara da to neće stvoriti dodatni pritisak njemu i igračima protiv Dinama, te da nije niti razmišljao je li njegova momčad među favoritima za osvajanje Europske lige.

“Pritisak je uvijek tu. Ne osjećam negativan pritisak. Pritisak je dio naše svakodnevice. To je i razlog zašto radimo ovaj posao”, izjavio je. No, priznao je da situacija u Europskoj ligi nije onakva kavu je očekivao.

“U posljednje dvije utakmice smo malo zakomplicirali situaciju pa smo u manje ugodnoj poziciji nego što smo mogli zamisliti nakon prva dva kola, posebno nakon pobjede u Rimu, protiv jedne od najjačih momčadi u natjecanju”, rekao je.

Lille je natjecanje otvorio pobjedom od 2-1 nad norveškim Brannom i 1-0 nad Romom. I Dinamo je furiozno počeo svladavši s po 3-1 Fenerbahce i Maccabi iz Tel Aviva.

“Još uvijek imamo 12 bodova za osvojiti”, napomenuo je Genesio misleći na četiri utakmice do kraja prve faze natjecanja. Najboljih osam direktno će se plasirati u iduću fazu.

Lille ima 6 bodova, a njegov trener vjeruje da mu je potrebno 15 ili 16 bodova da bude među osam najboljih.

“Znamo da je to moguće. Ali, važno je dobro se pripremiti za sutrašnju utakmicu i poštovati protivnika”, zaključio je.