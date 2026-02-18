Trener Genka: Dinamo je jaka momčad, ali i mi možemo igrati dobar nogomet

Podijeli :

Dinamo u četvrtak od 18:45 nastavlja svoj europski put. Na Maksimiru će u prvoj utakmici doigravanja Europske lige ugostit će belgijski Genk.

Riječ je o dosad najvažnijem susretu sezone za zagrebačku momčad jer bi nakon dva ogleda mogla izboriti plasman u osminu finala Europske lige. Uoči dvoboja medijima su se obratili Dinamov trener Mario Kovačević i igrač Moris Valinčić, a potom su konferenciju održali i trener Genka Nicky Hayen te nogometaš Joris Kayembe.

Kakvu ćete postavu poslati na teren?

“Gledamo da imamo najbolji izbor za sutra i za nedjelju.”

Već razmišljate unaprijed i o ligi?

“Moramo zato što su obje utakmice bitne, želimo dobar rezultat sutra i imamo za igrati u oba natjecanja.”

Je li vam prvenstvo važnije od Europe?

“Ne, jednako ih gledamo. Svako natjecanje je svoj posebni izazov.”

Možete li Dinamo usporediti s nekom domaćom momčadi?

“Neću ga uspoređivati ni s kim. Jaka momčad, imaju visokog napadača i dobar vezni red, no kad smo na svom maksimumu možemo igrati dobar nogomet.”

Kako ste zadovoljni razvojem Karetsasa?

“Konstantinos Karetsas ima puno kvaliteta, jako je efikasan u nekim situacijama. Ima i druge karakteristike, želimo ga što bliže golu.”

Imate li ozljeda?

“Trenutno ih nema.”

Kako ćete birati prvih 11?

“Teško je napraviti najbolji izbor oko početnog sastava. Moramo biti uspješni, neovisno o tome tko igra, često su nam pomagali igrači s klupe. Atmosfera je bolja, igrači su fokusirani, i na klupi i u startnoj postavi, pozitivni smo.”

Na pitanja je odgovarao i branič Joris Kayembe.

Što očekujete od Dinama?

“Očekujemo dobru utakmicu, u dobrom smo trenutku.”

Kako pristupate utakmicama u Europa ligi, kakve su vam ambicije?

“Mislimo od utakmice do utakmice, želimo otići daleko i igrati i protiv ostalih velikih momčadi.”