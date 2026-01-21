Trener FCSB-a uoči Dinama: ‘Nemam ništa protiv toga, ali ja ne funkcioniram na taj način’

Podijeli :

Razvan Pasarica via Guliver

Sedmo kolo Europske lige za Dinamo je rezervirano za ogled protiv rumunjskog FCSB-a u četvrtak od 21 sat.

Trener rumunjske ekipe Elias Charalmbous najavio je okršaj protiv Dinama sutra na Maksimiru.

“Nogomet je momčadski sport, svi imaju odlične igrače, ali presuđuje momčad. Mi gledamo Dinamo kao momčad, tako smo je i analizirali. Igraju napadački, kombinacija su mladih i iskusnih igrača. Imaju prepoznatljiv stil, od kojega ne odustaju. No, mi se moramo fokusirati na sebe, ovisi kakvi ćemo mi biti, to mi je najvažnjie. I uopće ne gledam zadnju utakmicu, taj poraz u ligi, to je prošlost, okrećem se ovoj sljedećoj utakmici, Dinamu.”

Mario Kovačević zvao je za savjet trenera Kopića iz bukureštanskog Dinama. Grk nije nikoga zvao za savjet…

“Ma, nemam ništa protiv toga, ali ja ne funkcioniram na taj način. Mislim da svaki trener vidi neku momčad drugačije, nekad takve stvari ne moraju biti korisne. Ja se uzdam u naše analize, u našu pripremu. Da, ovo nam je ključna utakmica, možemo se kvalificirati za drugi krug. Očekujemo jako kvalitetnu utakmicu, nadam se da ćemo u toj utakmici mi pobijediti.”