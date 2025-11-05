Trener Celte: Čeka nas paklena atmosfera na Maksimiru, što se sutra dogodi neće biti ključno

Podijeli :

AP Photo/Lalo R. Villar via Guliver

Idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo stigla je u Zagreb s nizom od sedam susret bez poraza, pri čemu je u zadnje četiri utakmice upisala pobjede.

Španjolci su zbog kvara na zrakoplovu stigli u Zagreb tek iza 19.00 sati. Posljednji trening umjesto u Zagrebu, odradili su u svom kampu Afouteza Sports City, a večeras su se tek prošetali maksimirskim travnjakom.

“Što se tiče satnice sve je bilo ok, najveći je problem što nismo trenirali u Zagrebu. Šetnja travnjakom nam je dobro došla kako bi vidjeli gdje ćemo igrati, znamo da će sutra ovdje biti paklena atmosfera,” kazao je Celtin trener Claudio Giraldez na konferenciji za medije na maksimirskom stadionu.

Mladi 37-godišnji stručnjak je Celtu preuzeo u ožujku prošle godine, a prije toga je vodio rezervnu ekipu momčadi iz Viga, Celtu Fortunu, te petogligaša Gran Penu.

Osvrnuo se i na sutrašnjeg suparnika.

“Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom, igrao je i u Ligi prvaka. Voli se nametnuti kroz posjed, ima opasne igrače. Ključ će biti nametnuti se kroz posjed. Bit će to okršaj dviju momčad koje vode posjed, to će biti ključna bitka,” dodao je.

Giraldez je istaknuo kako je Celta doputovala u Zagreb po pobjedu.

“Ovo je tek četvrto kolo, što se sutra dogodi neće biti ključno. Međutim, došli smo po tri boda. Znamo da je Dinamo jako opasan kada igra kod kuće. Pobjeda neće biti dovoljna za plasman u iduću rundu, no jasno je da želimo osvojiti što više bodova,” istaknuo je najmlađi stručnjak u Primeri.

Posljednji poraz Celta je upisala koncem rujna u Primeri od Elchea (1-2), a potom je spojila pet pobjeda i dva remija uz razliku pogodaka 14-7.

U španjolskom prvenstvu trenutačno se nalazi na 12. mjestu sa 13 bodova, dok u Europskoj ligi drži deveto mjesto sa šest bodova. Europsku sezonu je otvorila porazom kod Stuttgarta (1-2), a potom je u Vigu dobila PAOK (3-1), te Nicu (2-1).

Galicijski klub će u Zagrebu biti oslabljen neigranjem vratara Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio palac desne ruke. Rumunjski reprezentativac je ove sezone branio u svim utakmicama Celte, osim prije pet dana u španjolskom Kupu kralja. Tada je u pobjedi od 2-0 nad šestoligašem Puertom da Vegom branio 28-godišnji Ivan Villar.

Upravo bi Villar trebao čuvati mrežu Celte u četvrtak u Zagrebu u Europskoj ligi.

“Radu neće biti spreman, nismo željeli ništa riskirati. Da je zadnje kolo možda, ovako nije bilo smisla,” otkrio je.

Osim Radua, na put nisu krenuli niti od ranije ozlijeđeni 21-godišnji švedski krilni napadač Williot Swedberg i 23-godišnji desni bek Javi Rueda.

“Zahtjevi ispred igrača su najviši mogući, u prvom dijelu sezone u većini utakmica smo se nametnuli protiv suparnika, ali nismo imali rezultate. Sada je situacija drugačija, rezultat je dobar, ali igrom ne blistamo. Moramo naći ravnotežu između dobrih rezultata i igara.”