Tko je Hajdukov protivnik u prvom pretkolu Europske lige i zašto pušu i na hladno?

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Hajduk je u ždrijebu prvog pretkola Europske lige izvukao svog protivnika za početak europske sezone. Povijest se ponovila pa je tako Hajduk izvukao istog protivnika kao i 2009. godine.

Te 2009. godine su Ivan Buljan i Ante Miše za vrijeme gledanja ždrijeba bili oduševljeni protivnikom pa su izjavili “al’ smo pogodili”. Međutim, Splićani su nakon toga upisali poraz u dvomeču s ukupnih 2:1 i to je bila jedna od najvećih blamaža u povijesti splitskog kluba.

Žilina je te godine ipak osvojila ligu, a od te godine još su jednom osvojili slovačku ligu i to se dogodilo u sezoni 2016./2017.

Ove sezone Žilina je završila tek na četvrtom mjestu u ligi, ali su osvajanjem Kupa protiv Košica osigurali plasman u prvo pretkolo Europske lige.

Hrvat je bio golman do 16. godine, a sada je golom u finalu Hajdukovom ‘krvniku’ donio Kup Hajduk saznao protivnika u prvom pretkolu Europa lige, već su u povijesti ispali od njih

Momčad Žiline na Transfermarktu vrijedi 11,8 milijuna eura, a Hajdukova vrijedi tri puta više. Popularna stranica je vrijednost Hajduka procijenila na 37,15, no to je bilo prije transfera Bruna Durdova u Poljsku pa će ta vrijednost pasti jer mladi Hrvat vrijedi 2,5 milijuna eura.