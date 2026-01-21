Tko je Gigi Becali, šef Dinamovog suparnika? Klubom upravljao i iz zatvorske ćelije

Podijeli :

xRaphaelxSerresx via Guliver

Iako nije na popisu putnika u delegaciji rumunjskog kluba još uvijek nije poznato hoće li kontraverzni šef FCSB-a biti u loži kluba iz Maksimirske 128. Pripremio Luka Capar

Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća često ga se moglo vidjeti u društvu šampionske generacije i vodstva omiljenog nogometnog kluba, iako nitko nije znao što on zapravo tamo radi. Prvi kapital, još u mladosti stekao je raznim poslovima u najmanju ruku sumnjivog karaktera, a kasnije je jačajući svoju financijsku moć napredovao i na društvenoj ljestvici da bi na kraju i ostvario svoj san i postao čelnik nogometnog kluba gradeći paralelno vlastiti kult ličnosti i stvarajući čvrste veze s političkim i gospodarskim vrhom države.

Vrijeđao vlastite igrače i trenere

Ako vam je ovaj uvodni opis zazvučao poznato i podsjetio vas na nekoga, iako je svaka sličnost slučajna – u pravu ste. No u ovom slučaju nije riječ o bjeguncu od hrvatskog pravosuđa koji je spas pronašao u susjednoj Bosni i Hercegovini, već o Georgu Gigiju Becaliju, prvom čovjeku rumunjskog FCSB-a, nekadašnje Steaue, i idućeg Dinamovog protivnika u Europskoj ligi.

Kada govorimo o kontroverznim nogometnim čelnicima, često mislimo kako je Zdravko Mamić uvjerljivi broj jedan, ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire. Kako zbog bijega od služenja zatvorske kazne tako i zbog njegovih dobro poznatih istupa u javnosti koji su često prerastali granice “normalnog” ponašanja Zdravko Mamić svakako spada u sam vrh osebujnih nogometnih djelatnika, no Gigi Becali je ipak jedna razina više.

Kupio klub kao izvršni dopredsjednik

Kao i svaki pravi biznismen iz vremena postkomunističke tranzicije, o čijem biznisu uglavnom nitko ne zna ništa, različitim “kombinacijama” vezanim uz propale rumunjske tvrtke i tvornice i malverzacijama s njihovim zemljištem, iskoristio je priliku i postao vlasnik nekadašnjeg nogometnog giganta Steaue iz Bukurešta. Nepovratno je u klub koji danas nosi ime FCSB, došao je u trenutku kada je na njegovom čelu bio bivši rukometaš Viorel Păunescu koji je Becalija doveo na mjesto izvršnog dopredsjednika (zvuči poznato?). A onda je 2003. nakon nekoliko godina upravljanja klubom objavio kako klub ide na prodaju – i sam ga kupio. U tome mu je pomogao i njegov rođak Ioan (zvani Giovanni), inače osuđivani kriminalac, a u to vrijeme jedna od najutjecajnijih osoba rumunjskog nogometa i poznati nogometni menadžer koji je između ostalih brinuo i za karijeru Georgea Hagija nogometne legende i Becalijevog vjenčanog kuma.

Nakon preuzimanja kluba Becali se osim po svojim kreativnim istupima na kojima bi mu zavidio i gore spomenuti Zdravko Mamić, a koji uključuju vrijeđanje vlastitih igrača i trenera (“idioti i glupani”), proslavio i cijelim nizom javnog djelovanja po kojem bi se mogao snimiti hollywoodski blockbuster. Na sportskom planu, od kada je preuzeo klub pa do danas smijenio je više od trideset trenera od kojih su neki bili smjenjivani nekoliko puta poput Mariusa Lăcătuşa. Smjene su se često događale zbog Becalijevog izravnog miješanja u sastavljanje momčadi i taktiku tijekom utakmica.

Nagrađivan za homofoba godine

Iza Gigija je i zavidna politička karijera. Bio je zastupnik u Europskom parlamentu (2009.–2012.) i član rumunjskog parlamenta. Njegova politička karijera obilježena je članstvom u raznim strankama, uključujući nedavni angažman u Savezu za ujedinjenje Rumunja (AUR). Ostao je zapamćen i po svojim izjavama kako u njegovom klubu nema mjesta za homoseksualce i najavama kako će platiti par milijuna eura kako bi se Rumunjska ‘riješila’ svih homoseksualaca, za što je više puta dobio “nagradu” za homofoba godine u Rumunjskoj.U medijima su također zabilježene i njegove kockarske epizode u kojima je kada je gubio bacao stolice kroz prozor kockarnice.

Ljubitelj skupe odjeće i obuće

Obogatio se na preprodaji zemljišta i nekretnina u okolici Bukurešta, a njegovo bogatstvo u prošloj godini procijenjeno je na 1,2 milijarde dolara.Više je puta završio u zatvoru, i to upravo zbog kriminala i korupcije u poslovima s prodajom zemljišta, od čega ga je najskuplje koštala ilegalna razmjena zemljišta s rumunjskim Ministarstvom obrane. Odslužio je gotovo tri godine zatvora, pri čemu je iz ćelije i dalje upravljao svojim nogometnim klubom. Zanimljivo je da je nedugo nakon izlaska iz zatvora u kojem je završio zbog korupcije otišao na bukureštanski Trg pobjede i priključio se prosvjedima stotina tisuća građana koji su prosvjedovali zbog – korupcije u državi!

Osim po verbalnom, Becali je poznat i po svojem modnom izričaju pri čemu uvijek voli isticati svoju skupu odjeću i obuću kao i luksuzne automobile i nekretnine koje posjeduje. Tako je uoči utakmice protiv Ajaxa pitao novinare iz kojeg bi on razloga sjedio na večeri za istim stolom s Ajaxovim predsjednikom kad “on nosi tenisice vrijedne 200 eura, dok moje koštaju 4000 eura”. Drugom je prilikom pozvao Romana Abramoviča, tada vlasnika Chelsea, da se obračunaju na modnoj pisti i pokažu “tko ima skuplja odijela”. Vrhunac je možda ipak bila umjetnička slika pronađena tijekom racije u njegovoj kući na kojoj je u stilu Da Vincijeve “Posljednje večere” Becali sjedio na sredini stola okružen s dvanaest nogometaša njegovog kluba.