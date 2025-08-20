Štimac pred playoff Europske lige: ‘Čeka ih pakao’

Podijeli :

Guliver image

Trener HŠK Zrinjskog iz Mostara Igor Štimac poručio je uoči prve utakmice zadnjeg, 4. pretkola Europske lige protiv nizozemskog Utrechta kako protivnike u Mostaru čeka "pakao od prve minute".

“Ovo je naš teren i naša kuća. Nećemo mijenjati svoju igru spram nikoga. Neka oni budu svjesni da ih čeka pakao od prve minute, bez obzira tko su, što su, odakle dolaze”, naglasio je Štimac.

Štimac nakon osiguravanja europske jeseni: Ostvarili smo cilj, igračima sam dozvolio i pivo Igor Štimac pobjedom na Islandu osigurao europsku jesen sa Zrinjskim!

Trener Zrinjskog dodao je kako njegova momčad želi igrati Europsku ligu:

“Želja nam je ostvariti što bolji rezultat, samim time i plasirati se u Europsku ligu”, rekao je.

Ipak, Štimac je istaknuo kako Utrecht ima ulogu favorita.

“Naravno da imaju ulogu velikog favorita u ovim ogledima. Radi se o respektabilnoj momčadi koja ima kvalitetu i iskustvo”, zaključio je.

Prvi susret Zrinjskog i Utrechta igra se u četvrtak s početkom u 20 sati u Mostaru, a neovisno o ishodu dvomeča mostarski klub već je osigurao europsku jesen.