Skoro 30 hrvatskih igrača, ne računajući Hajduk, večeras kreće u lov na europsku jesen

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xMICHALxFAJT,ZOSPORTU.SKx FAJ_1405 via Guliver Image

Četvrtak početkom srpnja uglavnom donosi borbu za europska natjecanja. Posebno zanimljivo bude u prvim pretkolima gdje uglavnom veliki broj klubova počinje svoj put prema europskoj jeseni.

Tako ovoga četvrtka imamo najbrojniji dosadašnji dan utakmica u Europi. Već u utorak i srijedu odigrani su susreti prvog pretkola Lige prvaka te nekoliko njih u Konferencijskoj ligi, no večeras kreće prava ludnica.

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Na rasporedu je čak 21 utakmica u Konferencijskoj ligi te njih šest, od kojih u jednoj sudjeluje i Hajduk, u Europskoj ligi. U brojnim susretima nastupit će i hrvatski nogometaši, njih 29 ako izuzmemo hrvatsku momčad Hajduk koji u svom sastavu ima većinom domaće igrače.

Prvo mjesto stranih klubova po broju hrvatski igrača dijele Aluminij i Sarajevo s pet igrača, veliku koloniju ima i Astana koja ima četiri Hrvata, kao i Velež iz Mostara. Čak i Hajdukov protivnik Žilina ima jednog hrvatskog predstavnika, Marka Roginića, koji je i zabio gol u finalu slovačkog Kupa. On je u mlađi uzrastima bio vratar Varaždina, a sada igra na poziciji napadača.