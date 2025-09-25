SKener: Je li Boban genijalan ili lud? Pokazao je da nešto ipak kuži

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Novi trener, potpuno nova momčad, a na Maksimiru i dalje padaju velikani.

Bila je to noć u kojoj je Dinamo poslao poruku! Želimo, znamo, možemo. Noć koja je odagnala mnoge strahove i dala naslutiti da se u Maksimirskoj 128 ponovno gradi šampionska momčad. Mnogi su se ovog ljeta pitali – je li Zvonimir Boban genijalan ili lud? Ne pamti se da je netko u jednom prijelaznom roku promijenio kompletnu momčad, riješio se nekih zvijezda i balasta i vjerovao svom poznavanju nogometa i instiktu nogometnog šmekera.

Odabrao je tihog i mirnog Marija Kovačevića, koji nema background velikog igrača niti trofejnog trenera. To se zove hrabrost, no nije to Zvone isisao iz prsta. Dobro se raspitao i u otvorenom razgovoru sa svojim trenerom napravio plan. Kojeg je Kovačević spreman pretvoriti u djelo.

Nova je momčad formirana prema potrebama po pozicijama pazeći na detalj na kojem Boban inzistira. Da Modri budu fizički i trkački maksimalno spremni, da budu jaki u duelu što su posebno bili protiv Fenera i Hajduka i u prvom poluvremenu u Rijeci te da momčad igra napadački i atraktivno pritom s jako obranom i disciplinom u igri. Takve je igrače tražio i zasad su oni odgovorili na jako dobar način. Vidljivo je da su svi novopridošli igrači svjesni da su došli u klub gdje su pobjede jedino što se priznaje. Može se već u najranijoj fazi shvatiti da su igrači osim po individualnim vrijednostima birani i po karakternim crtama. I svi oni su došli nakon što je Boban sa svakim razgovarao poimence i predstavio im projekt s dugoročnijim ciljem. Ni sam Dinamov šef se nije nadao da će start biti ovako dobar.

Želio je izgraditi novi klub, na istinskim vrijednostima Dinama kakav je nekad bio, spreman da veliki rezultat ne može doći preko noći. Plan u prvoj sezoni je bio da se stvori jezgra momčadi koja će se nadograđivati, te stvoriti sastav koji je spreman pohrvati se za domaći naslov. I pripremiti za sljedeću europsku jesen.

Kovačević je s Hoxhom dobio tu potrebu opasnost, drskost i konkretnost, dok je s Mihom Zajcem dobio zaokruženi vezni red. Albanac je pokazao moć, a Zajc tu klasu plemenitog igrača koja je dosad Dinamu falila.

Moris Valinčić je pokazao zašto će uskoro biti na Dalićevom popisu, a Beljo i Kulenović tandem koji realizira šanse. A to je odlika dobrih napadača. Dolaskom Bakrara u toj završnici će Modri biti još ubojitiji, a ako se Bennacer spremi na pravi način i bude blizu svog optimuma tada poručujemo Dinamovim suparnicima – ‘držite gaće’. Sjajan start je zalog da Dinamov navijač ima pravo vjerovati. Biti će na tom putu i kikseva, crnih rupa, grešaka, ali kostur koji je složen zasad – obećava.