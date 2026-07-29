Sigur se priključio momčadi Hajduka, bit će nas raspolaganju za Pafos

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Hajduk.hr / Robert Matić

Nakon ozljede Brajkovića, priključio se momčadi.

Niko Kristian Sigur vratio se u momčad Hajduka i otputovao je s Bijelima na Cipar, kamo je splitska momčad poletjela oko 11 sati prema Pafosu, donosi Dalmatinski portal.

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Sigur nije konkurirao za prvu utakmicu jer je iskoristio maksimalna tri tjedna odmora nakon SP-a na koja ima pravo prema Fifinim pravilima. Takva odluka nije najbolje sjela dijelu Hajdukovih navijača, ponajviše zato što je klub igraču izašao u susret i prije samog turnira kako bi ranije otputovao u Sjevernu Ameriku.

U situaciji kada je Roko Brajković ozlijeđen, Hajduku je neophodna širina u kadru, pa je logično da se kanadski reprezentativac odmah priključi momčadi, bez obzira na to što je u Split stigao tek prije nekoliko dana.

Uz njega, s prvom momčadi na Cipar putuje i mladi vezni igrač Anđelo Šutalo, ovoljetno pojačanje pristiglo iz Dinama.