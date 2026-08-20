Salah doživio šok u Turskoj! Sopićev poraz, povijestan debakl Thuna, slavlje Benfice

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za plasman u Europsku ligu Lech Poznanj je sa čak 7-0 pobijedio Thun, Bešiktaš je porazio Sopićev Kauno Žalgiris sa 3-0, dok je Benfica bila bolja od Aarhusa sa 3-1.

Poljski Lech je ostvario najuvjerljiviju pobjedu u play-off susretima Europske i Konferencijske lige. Sa čak 7-0 ispratio je švicarski Thun koji je u 2. pretkolu Lige prvaka ispao od zagrebačkog Dinama.

Domaćin je već nakon prvog poluvremena vodio sa 5-0, a u nastavku susreta pala su još dva gola. Strijeli su bili Patrik Walemark (10, 25), Allahyar Sayyadmanesh (20), Mateusz Skrzypczak (31), Radoslaw Murawski (45), Daniel Hakans (47) i Robert Gumny (79).

Bešiktaš je u Istanbulu sa 3-0 porazio Kauno Žalgiris kojeg vodi Željko Sopić.

Za turski sastav strijelci su bili Oh Hyeon-Gyu (6), Michael. Murillo (12) i Orkun Kokcu (59-11m). Gabriel Debeljuh je za goste igrao prvo poluvrijeme, Leon Kreković do 63. minute, dok je Ivan Fiolić ušao u igru u 79. minuti.

Benfica je slavila sa 3-1 protiv Aarhusa. Rafa Silva (2), Leoandro Barreiro (31) i Vangelis Pavlidis (45+2-11m) bili su strijelci za lisabonski sastav, dok je za goste pogodak zabio Sebastian Jorgensen (36).

Anderlecht je na gostovanju porazio Kairat sa 3-0, a sva tri gola pala su u prvom dijelu. Strijelci su bili Jakko Oksanen (2-ag), Lukas Ambros (24) i Danyilo Sikan (45+1).

Gostujuću pobjedu je ostvario i Salzburg (0:1) koji je autogolom Toma Petterssona u prvoj minuti nadoknade porazio Mjallby.

Identičnim rezultatom je Ferencvaros na gostovanju pobijedio Trabzonspor (0:1). Gol odluke zabio je Kristoffer Zachariassen u 17. minuti. Za domaćine je cijeli susret igrao Mohamed Salah.

OFI je pobijedio sofijski CSKA sa 3-0, Krešimir Krizmanić nije igrao za grčki sastav. Golove su zabili Taxiarchis Fountas (19, 51-11m) i Lorenzo Dickmann (90+5).