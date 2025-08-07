Rijeka se oglasila nakon debakla protiv Shelbournea: ‘Jedina svijetla točka…’

Podijeli :

Igor Kupljenik SPP via Guliver

Nogometaši Rijeke iznenađujuće su poraženi od irskog Shelbournea s 1:2 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Europsku ligu odigranoj u srijedu na Rujevici

Rijeka će za šest dana morati pobijediti na uzvratu u Dublinu da bi se plasirali u zadnje kvalifikacijsko kolo ovog natjecanja.

#related-news_0

Rijeka je povela u 56. minuti golom Nike Jankovića iz kaznenog udarca, a preokret i pobjedu irskom prvaku donijeli su Sam Bone i John Martin golovima u 58. i 70. minuti.

Rijeka se na društvenim mrežama oglasila nakon ovog debakla. Poslali su poruku navijačima koji su ih došli podržati na Rujevicu.

“Jedina svijetla točka sinoć bili ste vi. Hvala vam”, poručili su iz Rijeke.