RIJEKA – PAOK (od 20.45 sati): Grci koji su rušili Hajduk, Dinamo, velika prepreka na putu u Europsku ligu

Nogometaši Rijeke i PAOK-a u 20:45 na Rujevici igraju prvu utakmicu play-offa Europa lige. Bolji iz dvomeča ovog para prolazi u glavnu, ligašku fazu Europa Lige-a uz osiguranih još osam europskih utakmica. Poraženi će natjecanje nastaviti u glavnoj fazi Konferencijske lige
Ovo je mogući sastav Rijeke za susret s PAOK-om
Đalović pred playoff EL: Moramo odigrati najbolje ove sezone
Nogometaši Rijeke u četvrtak od 20.45 sati na stadionu HNK Rijeka dočekuju grčki PAOK u prvoj utakmici play-offa UEFA Europske lige. Ovako je dvoboj najavio Radomir Đalović.
Veznjak PAOK-a: ‘Siguran sam da smo bolji od Rijeke
Uoči prve utakmice play-offa Europske lige na Rujevici, PAOK je održao konferenciju za medije. Trener Razvan Lucescu najavio je zahtjevan dvoboj te naglasio ambiciju svoje momčadi da prođe dalje protiv aktualnog hrvatskog prvaka.
Dvoboj vodi Slovak
Na koga treneri ne mogu računati?
Što kažu kladionice?
Pobjeda Rijeke: 3.25
Remi: 3.25
Pobjeda PAOK-a: 2.30
