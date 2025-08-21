UŽIVO

RIJEKA – PAOK (od 20.45 sati): Grci koji su rušili Hajduk, Dinamo, velika prepreka na putu u Europsku ligu

Europa League 21. kol 2025
Igor Kupljenik SPP via Guliver

Nogometaši Rijeke i PAOK-a u 20:45 na Rujevici igraju prvu utakmicu play-offa Europa lige. Bolji iz dvomeča ovog para prolazi u glavnu, ligašku fazu Europa Lige-a uz osiguranih još osam europskih utakmica. Poraženi će natjecanje nastaviti u glavnoj fazi Konferencijske lige

16:52

Ovo je mogući sastav Rijeke za susret s PAOK-om

Večeras u 20:45 na Rujevici Rijeka dočekuje PAOK u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Pobjednik dvomeča plasirat će se u grupnu fazu EL-a i osigurati još osam europskih utakmica, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Konferencijskoj ligi. Ovo je mogući sastav. 

16:48

Đalović pred playoff EL: Moramo odigrati najbolje ove sezone

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 20.45 sati na stadionu HNK Rijeka dočekuju grčki PAOK u prvoj utakmici play-offa UEFA Europske lige. Ovako je dvoboj najavio Radomir Đalović.

16:45

Veznjak PAOK-a: ‘Siguran sam da smo bolji od Rijeke

Uoči prve utakmice play-offa Europske lige na Rujevici, PAOK je održao konferenciju za medije. Trener Razvan Lucescu najavio je zahtjevan dvoboj te naglasio ambiciju svoje momčadi da prođe dalje protiv aktualnog hrvatskog prvaka.

16:43

Dvoboj vodi Slovak

Glavni sudac je Ivan Kružliak iz Slovačke. Pomoćnici su mu sunarodnjaci Branislav Hancko i Jan Pozor. Četvrti sudac je Peter Kralović. VAR je Michael Fabbri iz Italije, a AVAR je Boris Marhefka iz Slovačke.
16:42

Na koga treneri ne mogu računati?

Trener Rijeke Radomir Đalović otkrio je da osim beka Ante Oreča zbog kartona i stopera Mile Škorića zbog ozljede, na raspolaganju neće biti ni veznjak Dominic Jankov zbog smrtnog slučaja u obitelji. PAOK je kompletan.
16:40

Što kažu kladionice?

Prema kladionicama grčki PAOK je favorit.
 

Pobjeda Rijeke:  3.25

Remi: 3.25

Pobjeda PAOK-a: 2.30

