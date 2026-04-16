Prpićev Porto izgubio od Nottinghama i završio svoj europski put

LeexKeunekex xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige Nottingham Forest je na svom terenu svladao Porto s 1:0 te su s ukupnih 2:1 izborili polufinale.

Ključan trenutak dogodio se u osmoj minuti kada je Jan Bednarek zaradio izravni crveni karton za Porto. Samo četiri minute kasnije stigla je kazna za Portugalce jer je Morgan Gibbs-White pogodio za 1:0 Nottinghama.

Četiri minute nakon gola loše vijesti su stigle za Forest jer je iz igre morao izaći Chris Wood, najbolji novozelandski nogometaš i ključan igrač iz prošle sezone. Wood se tek nedavno vratio na travnjak, a ako se ozljeda pokaže ozbiljnom, neće za time plakati samo u Forestu nego i na Novom Zelandu. Naime, njih ovo ljeto u Sjevernoj Americi čeka Svjetsko prvenstvo, njihovo prvo nakon 2010. godine.

Do kraja susreta nije bilo golova i Nottingham je s ukupnih 2:1 izborio polufinale protiv Aston Ville koja je s ukupnih 7:1 bila bolja od Bologne.

Za Porto je cijeli susret na klupi odsjedio Dominik Prpić, bivši igrač Hajduka.