Prelec za SK komentirao Livajin status u Hajduku: ‘On bi u onim situacijama zabio’

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Hajduk je izborio plasman u 2. pretkolo Europske lige nakon što je s ukupnih 3:2 izbacio slovačku Žilinu. Splićani su na Poljudu slavili 2:0, dok su u uzvratu poraženi 2:1, a dvomeč protiv slovačke momčadi u emisiji JutroSK prokomentirao je hrvatski nogometni trener Ivan Prelec.

Prelec smatra kako je Hajduk u dvije utakmice bio bolji protivnik, ali je zbog brojnih promašaja nepotrebno zakomplicirao završnicu.

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“Hajduk je u svim segmentima bio bolja momčad od Žiline u ovom dvomeču, ali se zbog propuštenih prilika doveo u situaciju da strepi do samog kraja. Međutim, zasluženo je prošao. To je najbitnije za njih i njihovo samopouzdanje. Stvorila se određena fama oko toga hoće li u Europi dočekati 15. kolovoza.

Mislim da grade priču od prošle sezone kroz određene uspone i padove. Sada su krenuli u novu sezonu s određenim promjenama i novim sportskim direktorom. Još slažu momčad. Možemo pričati o puno detalja, ali najbitnije je da Hajduk prošao dalje. I za njih, ali i za hrvatski nogomet”, rekao je Prelec.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon dvoboja sa Žilinom istaknuo je kako momčadi trebaju dodatna pojačanja, a Prelec je objasnio koliko je teško pronaći igrače koji odgovaraju zahtjevima splitskog kluba.

“Nije lako pronaći igrače za Hajduk. Takve je igrače teško pronaći i platiti. S druge strane, Hajduk ne nosi samo natjecateljsku komponentu, već i pritisak tog čitavog okruženja. Generalno se Hajduk treba osloniti na igrače koji, osim kvalitete, se znaju nositi i s pritiskom”, kazao je.

Jedna od glavnih tema nakon utakmice bila je i situacija s Markom Livajom, koji je protiv Žiline dobio tek nekoliko minuta s klupe. Prelec smatra kako je riječ o situaciji koja nije jednostavna ni za igrača ni za trenera.

“Obje strane tu trpe. Livaja je kroz mnoge godine bio nezamjenjiv i ekstremno bitan za Hajduk. Garcia je došao s nekom svojom idejom igre gdje se Livaja, pogotovo u igri bez lopte, očito ne uklapa. S druge strane, on ga pokušava koristiti na najbolji mogući način za dobrobit momčadi.

Naravno da Livaji to ne odgovara ako nije glavni u toj priči, i naravno da se onda javljaju određene trzavice. Mi sa strane možemo nagađati, ali mislim da oni iznutra najbolje znaju što se događa i kako se to može riješiti”, rekao je Prelec.

Dodao je kako vjeruje da bi Livaja svojim kvalitetama mogao pomoći momčadi u situacijama koje je Hajduk stvorio protiv Žiline.

“Što se tiče jučerašnje utakmice, siguran sam da se on našao u nekim situacijama koje je Hajduk jučer stvorio da bi zabio pogodak”, zaključio je Prelec.

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