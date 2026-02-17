Poznato tko će suditi Dinamu protiv Genka na Maksimiru

Podijeli :

Hans van der Valk via Guliver

Dinamo u četvrtak u 18.45 sati na Maksimiru igra prvu utakmicu nokaut faze Europa lige.

U Zagreb stiže belgijski Genk. Poznato je i tko će suditi u tom susretu; bit će to sudačka postava iz Turske na čelu s Umutom Melerom.

Glavni sudac bit će Umut Meler, a pomagat će mu sunarodnjaci Abdullah Özkara i Ibrahim Caglar Uyarcan. Meler je nedavno dijelio pravdu na utakmici između Crne Gore i Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Dinamu je posljednji put sudio 18.2.2021. u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Europa lige, kada su Plavi s 1:0 svladali Krasnodar.