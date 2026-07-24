Povijesna večer za hrvatski nogomet: Tri europske pobjede nakon 12 godina

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Luka Kolanovic via Guliver

Čak 12 godina je moralo proći da hrvatski nogometni prvoligaši ostvare tri europske pobjede u istoj večeri.

U četvrtak su Hajduk, Rijeka i Varaždin ostvarili pobjede u prvim susretima 2. pretkola Europske i Konferencijske lige.

Hajduk je na Poljudu sjajnom predstavom porazio ciparski Pafos sa 2-0 u prvom dvoboju 2. pretkola EL, Rijeka je u prvoj utakmici drugog pretkola KL na Rujevici porazila Derry City sa 1-0, dok je Varaždin u istoj rundi natjecanja sa 3-2 bio bolji od Jabloneca.

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Posljednji put hrvatski klubovi su tri europske pobjede istog dana ostvarili 17. srpnja 2014. godine kada su Hajduk, Split i Rijeka slavili u prvim susretima 2. pretkola Europske lige.

Split je na Parku mladeži porazio Hapoel Be’er Shevu sa 2-1, Rijeka je pred svojim navijačima bila uspješna protiv Ferencvarosa sa 1-0, dok je Hajduk na gostovanju bio bolji od Dundalka sa 1-0. Bio je to sjajan hrvatski tjedan jer je dva dana ranije Dinamo u 2. pretkolu Lige prvaka sa 2-0 svladao Žalgiris. Slavili su “Modri” istim rezultatom i u Litvi pa su tako sva četiri hrvatska predstavnika prošla dalje.

U idućoj rundi Split je bio bolji Černomoreca iz Odesa, Rijeka od Vikingur Gote, a Hajduk od Shakhter Karagandja. Hajduk i Split su play-offu ispali od Dnjipra i Torina, dok je Rijeka preko Šerifa stigla do skupine. Dinamo je ispao od Aalborga u Ligi prvaka, ali je preko Petrolul Ploiestija izborio skupinu EL.

Tri europske pobjede hrvatski klubovi su iste večeri ostvarili i 18. srpnja 2013. u 2. pretkolu Europske lige, a uspješni su bili Hajduk, Rijeka i Lokomotiva.

Hajduk je na Poljudu pobijedio makedonsko Trnovo sa 2-1, Rijeka je na Kantridi bila uvjerljiva protiv velškog Prestatyn Towna sa 5-0, dok su Lokosi u Minsku pobijedili Dinamo sa 2-1.

Nažalost, Lokosi su u uzvratu u Zagrebu izgubili 2-3 i ispali, Hajduk je prošao Makedonce, pa ispao u idućoj rundi od Dile Gori, dok je Rijeka preskočila Velšane, zatim Žilinu i Stuttgart izborivši natjecanje po skupinama.

Tri pobjede ostvene su i 28. kolovoza 2003. Slavili su Hajduk, Varteks i Kamen Ingrad u uzvratnim susretima pretkola Kupa UEFA.

Varteks je u Varaždinu pobijedio Levadiu sa 3-2, nakon što je u prvom dvoboju slavio sa 3-1. Iste večeri Kamen Ingrad je “počastio” luksemburški Etzella Ettelbruck sa 7-0 nakon gostujućeg slavlja 2-1, dok je Hajduk na Poljudu pobijedio finsku Haku sa 1-0, te prošao dalje zbog gola u gostima nakon 1-2 poraza u Finskoj.

Kamen Ingrad je potom u 1. kolu ispao od Schalkea izgubivši u Gelsenkrichenu sa 0-1, nakon 0-0 u Velikoj. Varteks je ispao od Debrecena (1-3, 2-3). Hajduk je preskočio Grasshopper, ali je u 2. kolu ispao od Rome.