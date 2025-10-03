Postecoglou tek došao u Nottingham, navijači već traže njegovu smjenu

Podijeli :

JezxTighe via Guliver

Trener Nottingham Foresta Ange Postecoglou (60) izjavio je da ga nije iznenadilo što navijači traže njegovu smjenu nakon sinoćnjeg poraza 2-3 na domaćem terenu od danskog Midtjyllanda u 2. Europske lige.

“Kad sam preuzeo trenersku poziciju bio sam svjestan atmosfere koja vlada oko kluba. Navijači imaju pravo iskazati svoje mišljenje, za mene to nije nikakva novost”, izjavio je australski trener grčkih korijena, komentirajući skandiranje navijača “ujutro ćeš dobiti otkaz”.

Postecoglou je postao trener Nottingham Foresta 9. rujna i on je prvi trener “Šumara” u posljednjih 100 godina koji nije upisao pobjedu u prvih šest susreta na kormilu kluba. U Europskoj ligi je ostvario remi u gostima kod Betisa (2-2) i domaći poraz 2-3 od Midtjyllanda. Loše mu ide i u Premier ligi, ubilježio je poraze od Arsenala (0-3) i Sunderlanda (0-1), te remi sa Burnelyjem (1-1), a u Liga kupu izgubio je od Swanseaja (2-3). Nakon šest kola Premier lige Nottingham Forest je na 17. mjestu sa samo pet bodova.

Otežavajuća okolnost za Postecogloua je i ta što je naslijedio Portugalca Nuna Espirita Santa, koji je prošle sezone uspješno vodio engleskog premierligaša. Pod vodstvom portugalskog trenera Nottingham Forest je prošle sezone završio na sedmom mjestu Premier lige.

Uoči nove nogometne sezone Espirito Santo je potpisao novi trogodišnji ugovor, a nekoliko tjedana kasnije dobio je otkaz zbog neslaganja s vlasnikom kluba Evangelosom Marinakisom. Grčki brodovlasnik je i predsjednik pirejskog Olympiacosa, a poznat je po svojim hirovitim odlukama. To najbolje može potvrditi Španjolac Carlos Corberan, koji je 2022. dobio otkaz nakon što je samo 48 dana bio trener Olympiacosa.

“Volio bih da navijači imaju više povjerenja u moj rad i ono što nastojim postići. Njihovo mišljenje mogu promijeniti jedino tako da počnemo pobjeđivati, ali to je teško ostvariti ako primate golove svaki puta kad se protivnik približi vašem golu. Ipak, vjerujem u ono što radimo i mislim da smo na pravom putu”, rekao je Postecoglou.