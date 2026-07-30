Pjaca upisao asistenciju, ali ostao bez slavlja

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FC Twente

Bivši hrvatski reprezentativac Marko Pjaca ubilježio je asistenciju za nizozemski Twente, no njegova momčad nije uspjela izboriti plasman u 3. pretkolo Europske lige.

U uzvratnom dvoboju protiv mađarskog Ferencvárosa, sastav Johna van den Broma odigrao je 2:2, što im nakon poraza od 2:1 u prvoj utakmici nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

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Twente se od same utakmice našao u teškom položaju. Domaćini su poveli preko Toona Raemaekersa s bijele točke, a unatoč tome što je Ferencváros od 36. minute igrao s igračem manje zbog crvenog kartona Philippea Rommensa, Mađari su u 53. minuti preko Josepha povisili na 2:0 i doveli Nizozemce na rub ispadanja.

Gostujući sastav sve je karte bacio u napad tek u samoj završnici, a ključnu ulogu u povratku nade odigrao je upravo Pjaca. U 82. minuti hrvatski krilni napadač sjajno je glavom skrenuo loptu u kaznenom prostoru, a na nju je natrčao Wout Weghorst i smanjio na 2:1.

Ubrzo nakon toga, Lucas Vennegoor of Hesselink spektakularnim je pogotkom poravnao na 2:2 i donio potpunu dramu, no Twente u preostalom vremenu ipak nije uspeo postići i treći pogodak za produžetke.

Nakon ovog ispadanja, Twente svoj europski put nastavlja u 3. pretkolu Konferencijske lige, gdje ih čeka okršaj protiv slovačkog predstavnika FC DAC 1904.