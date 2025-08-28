PAOK – RIJEKA (OD 19.30) Đalović u paklu Tumbe igra utakmice karijere, lovi se Europska liga

Nogometašo PAOK- i RijekE igraju u 19:30 u grčkom gradu Solunu uzvratnu utakmicu play-offa Europa lige. Rijeka je na svojoj Rujevici pobijedila 1:0 u prvom susretu. U slučaju prolaza Rijeka će praviti društvo Dinamu u Europskoj ligi, a ako slave Grci Momčad Radomira Đalovića će igrati u Konferencijskoj ligi.
Trener PAOK-a Uvijek ću se sjećati pobjede nad Dinamom
U prvoj utakmici playoffa za središnju fazu Europa lige Rijeka je na Rujevici pobijedila PAOK 1:0 golom Menala, no trener grčkog predstavnika Razvan Lucescu uvjeren je da će njegova momčad preokrenuti zaostatak.
“Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je ‘mirisao’ na remi. Te su pogreške dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Moramo biti konkretniji u napadačkim akcijama, a na svojoj Toumbi moramo biti agresivniji”, rekao je Lucescu.
Đalović: Ne smijemo napraviti neku glupost kao u Bugarskoj
Prošlog tjedna na Rujevici Rijeka je pobijedila PAOK 1:0 golom Menala u prvom poluvremenu, no svi su u Rijeci svjesni da će na ‘vrućoj’ Toumbi biti teško obraniti taj jedan, ali vrijedan gol prednosti.
“Ostvarili smo pobjedu, idemo u Solun s tom prednošću na jedan težak teren i u jednu uzavrelu atmosferu, no moramo se postaviti hrabro, onako kako smo igrali i u prvoj utakmici. Takvi moramo izaći od prve minute i odigrati jednu pravu, hrabru utakmicu u svakom smislu taktički discipliniranu i napraviti sve da ostvarimo dobar rezultat te osiguramo Europa ligu”, smatra Radomir Đalović.
Stožerni igrač Rijeke završio u bolnici, upitan je za PAOK
Tko nedostaje
RIjeka: Merveil Ndockyt, Mile Škorić, Dominik Jankov (ozljede)
Što kažu kladionice?
Prolaz Rijeke - 2.10
