Ovo je vjerojatni sastav Dinama za važan okršaj s Rumunjima

Dinamo večeras od 21 sat igra prvu službenu utakmicu ove godine.
Dinamo na Maksimiru u sklopu 7. kola Europa lige dočekuje rumunjski FCSB (Steaua).
I hrvatskom i rumunjskom velikanu dva kola prije kraja treba pobjeda ako žele proći barem u doigravanje za nokaut fazu. Dinamo se nakon šest kola nalazi na 25. mjestu Europske lige sa 7 bodova, dok ih FCSB ima 6 i nalazi se na 27. mjestu.
Ovo je vjerojatni sastav Dinama:
Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić, Ljubičić – Bakrar, Beljo, Hoxha.
