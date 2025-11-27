Ovo je vjerojatni sastav Dinama za okršaj protiv Lillea

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Dinamo večeras od 18.45 sati igra utakmicu 5. kola Europa lige u gostima kod Lillea.

Dinamo trenutačno ima bod više od Lillea na ljestvici. Dinamo je dosad skupio sedam bodova uz dvije pobjede, remi i poraz, dok je Lille dva puta pobjeđivao i dva puta gubio.

Nakon dvije startne pobjede u ovom natjecanju, protiv Fenerbahčea i Maccabija s istovjetnih 3:1, stigao je remi Dinama kod Malmöa 1:1, ali i težak domaći poraz od Celte 3:0.

“Veselimo se dvoboju u Lilleu. Iz kola u kolo suparnici su sve jači i svjesni smo da nas u Francuskoj čeka izuzetno težak ispit. Lille je odlična momčad, pogotovo pred svojim navijačima. No, vjerujemo u sebe, dobro radimo, a iz krize u koju smo upali polako izlazimo. Zadnje su utakmice pokazale da imamo kvalitetu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata“, poručio je trener Dinama Mario Kovačević.

Što se tiče sastava, otkrio je da će umjesto Nevistića na gol njegov imenjak Ivan FIlipović.

Vjerojatni sastav:

Filipović – Theophile-Catherine (Mikić), Dominguez, McKenna, Vinlöf – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha