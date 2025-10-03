Ovako izgleda Dinamov raspored u Europi do kraja ligaške faze

Početak iz snova za Dinamo u Europskoj ligi, dvije utakmice - šest bodova!

Nakon dva odigrana kola, Dinamo ima šest bodova te zbog najbolje gol razlike drži prvo mjesto na tablici.

Pred Dinamom je još šest utakmica gdje bi mu čak i potencijalna pobjeda u idućem kola bila dovoljna za prolazak dalje.

Do kraja natjecanja u Europskoj ligi, Dinamo će odigrati još šest utakmica. Već 23. listopada, čeka ga novo gostovanje u Švedskoj kod Malmöa. Šestog studenog na Maksimir dolazi španjolska Celta, dok će 27. studenog Plavi na novo gostovanje u Lille.

Posljednja europska utakmica u 2025. ona je protiv Real Betisa na Maksimiru 11. prosinca. U 2026. Dinamo će prvo na Maksimiru 22. siječnja dočekati rumunjski FCSB, dok će tjedan dana kasnije u Danskoj snage odmjeriti s Midtjyllandom.