Otočani su u modi: Evo koje otočke države će imati predstavnike u Europi

Završene su kvalifikacije za sva europska natjecanja, Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu. Od "velikih" država sudionici su standardni, ali ove sezone su uspješni bili i oni "mali", a posebno klubovi koji se nalaze na otocima.

Krenimo od Lige prvaka. Tamo je najuspješniji bio ciparski Pafos koji je šokirao Crvenu zvezdu u playoffu. Oni su u posljednjim trenucima golom Jaje došli do povijesnog plasmana u elitno klupsko natjecanje.

Cipar će imati predstavnika i u Konferencijskoj ligi. Tamo je Omonia u posljednjem dvomeču kvalifikacija bila bolja od austrijskog Wolfsbergera boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Škotski Celtic i Rangers nisu bili toliko uspješni te su ispali u playoffu od debitanata Kairata iz Almatija te Club Bruggea. Međutim, oni će svejedno igrati Europsku ligu.

Jednu stepenicu niže igrat će Aberdeen koji je izgubio u playoffu Europske lige, ali mu je to omogućilo plasman u Konferencijsku ligu.

U playoffu Konferencijske lige igrao je i Hibernian koji je protiv Legije iz Varšave imao prolaz do 93. minute. Tada su Poljaci uspjeli odvesti susret u produžetke. Hibernian to nije prebolio te je Legia golom Milete Rajovića izborila prolaz u Konferencijsku ligu.

Ostat ćemo još u blizini Velike Britanije te ćemo otići nešto zapadnije, u Republiku Irsku. Tamo su Shamrock Rovers i Shelbourne ispisali povijest. Klub kojemu na grbu stoji djetelina s četiri lista porazio je “varaždinskog krvnika” Santa Claru s ukupnih 2:1.

Prolaz u Konferencijsku ligu ostvario je i “hajdukov krvnik” iz 2004. Shelbourne je drugi put ove sezone bio bolji od Linfielda, ovaj put s ukupnih 5:1, te je tako Irska prvi put u povijesti s dva kluba izborila glavnu fazu europskih natjecanja.

Otočani lijepu priču pišu klubovi s dva mjesta s potpuno različitom klimom. Klub sa samog sjevera Europe izborio je Konferencijsku ligu prvi put u povijesti. Riječ je o islandskom Breidabliku koji je s ukupnih 5:2 bio bolji od sanamarinskog Virtusa.

Drugi otočki klub u pitanju je malteški Hamrun Spartans. Klub za koji igra Ante Ćorić je bio bolji od latvijskog RFS-a te je tako ispisao povijest malteškog nogometa. Naime, Hamrun je postao prvi klub s Malte koji je izborio glavnu fazu europskog natjecanja.

Ako ovome pridodamo i klubove iz Engleske, otočki nogomet bi mogli smatrati kremom Europe. Naime, uz osam predstavnika iz Engleske doći ćemo do brojke od 17 klubova koji dolaze s otoka.