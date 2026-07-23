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OD 21 SAT Hajduk nakon eliminacije Žiline igra protiv ciparskoog Pafosa

Europa League 23. srp 202618:00 0 komentara
Tom Dubravec CROPIX Split CROATIA via Guliver

Žilina je eliminirana, Hajduk se u potpunosti posvećuje ciparskom Pafosu protiv kojeg nastavlja lov na grupnu fazu Europske lige. Prva utakmica drugog pretkola igra se večeras od 21 sat na Poljudu, dok je uzvrat za tjedan dana na Cipru.

18:02

Nakon Cipra, Bijeli idu u Mozartov grad?

Bolji iz ovog dvomeča u trećem će pretkolu igrati protiv RB Salzburga.

 

Poraženi ide u treće pretkolo Konferencijske lige, gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.

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