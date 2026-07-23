OD 21 SAT Hajduk nakon eliminacije Žiline igra protiv ciparskoog Pafosa

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Tom Dubravec CROPIX Split CROATIA via Guliver

Žilina je eliminirana, Hajduk se u potpunosti posvećuje ciparskom Pafosu protiv kojeg nastavlja lov na grupnu fazu Europske lige. Prva utakmica drugog pretkola igra se večeras od 21 sat na Poljudu, dok je uzvrat za tjedan dana na Cipru.