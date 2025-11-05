Novi problemi za Kovačevića pred Celtu: Bakrar je upitan!?

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Trebao je biti u početnih 11, ali ne zna se još u kakvom je stanju i hoće li moći zaigrati.

Vraća se Kevin Theophile Catherine pa je Dinamo riješio pitanje desnog beka, on je odradio u utorak svoj prvi puni trening nakon ozljede i po svemu sudeći bit će spreman za dvoboj sa Celtom u sklopu 4. kola Europa lige (četvrtak, 18.45 sati) na Maksimiru.

Kovačević je skloniji toj opciji nego mladom, 18-godišnjem Noi Mikiću, piše Germanijak.

Sergi Dominguez trebao bi biti spreman i u prvih 11 protiv Celte, dok je i dalje neizvjesno hoće li na raspolaganju i u kojoj mjeri biti Miha Zajc.

Osim toga, stigla je još jedna loša vijest za Dinamova trenera. Za utakmicu sa Celtom upitan je Mounsef Bakrar. Bakrar je protiv Rijeke dobio vrlo neugodan udarac u mišić, nakon te utakmice nije trenirao već je lagano trčao i u utorak se iznad njegova imena pojavio veliki upitnik. A pisalo se kako bi upravo on trebao biti starter protiv Celte, a da bi Kulenović i Beljo trebali preseliti na klupu.