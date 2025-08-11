Nogometaši Rijeke krenuli u Irsku, u kadru je i Janković

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Nogometaši Rijeke krenuli su put Dublina, gdje će u utorak od 20:45 igrati protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europa lige.

Đalovića i momčad čeka težak zadatak jer su Irci slavili na Rujevici 2:1.

Trener aktualnog hrvatskog prvaka je u Irsku poveo 24 igrača, a među putnicima se, unatoč neizvjesnoj situaciji s transferom u Tursku, našao i Niko Janković.

Što se tiče igrača koji su konkurirali za nastup u dosadašnjem tijeku sezone, u Irsku odlukom trenera ne putuju Bruno Bogojević, Omar Sijarić i Jovan Manev, a nema ni suspendiranog Gabriela Rukavine.

Popis igrača Rijeke za uzvrat sa Shelbourneom: