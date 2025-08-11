Nogometaši Rijeke krenuli u Irsku, u kadru je i Janković

Nogometaši Rijeke krenuli su put Dublina, gdje će u utorak od 20:45 igrati protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europa lige.
Đalovića i momčad čeka težak zadatak jer su Irci slavili na Rujevici 2:1.
Trener aktualnog hrvatskog prvaka je u Irsku poveo 24 igrača, a među putnicima se, unatoč neizvjesnoj situaciji s transferom u Tursku, našao i Niko Janković.
Što se tiče igrača koji su konkurirali za nastup u dosadašnjem tijeku sezone, u Irsku odlukom trenera ne putuju Bruno Bogojević, Omar Sijarić i Jovan Manev, a nema ni suspendiranog Gabriela Rukavine.
Popis igrača Rijeke za uzvrat sa Shelbourneom:
- Aleksa Todorović
- Vito Kovač
- Martin Zlomislić
- Mladen Devetak
- Ante Oreč
- Stjepan Radeljić
- Anel Husić
- Ante Majstorović
- Silvio Ilinković
- Damir Kreilach
- Niko Janković
- Tiago Dantas
- Amer Gojak
- Lovro Kitin
- Dominic Iankov
- Justas Lasickas
- Merveil Ndockyt
- Dejan Petrovič
- Toni Fruk
- Luka Menalo
- Šimun Butić
- Dominik Thaqi
- Ante Matej Jurić
- Duje Čop
