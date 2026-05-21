Njemački mediji: Matanović je žestoko kritizirao suigrače nakon poraza, evo što ga je zasmetalo

Podijeli :

xEibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrnx EP_MFN via Guliver

Nogometaši Aston Ville po prvi put u klupskoj povijesti osvojili su Europsku ligu pobijedivši s 3-0 njemački Freiburg u finalu odigranom u srijedu na stadionu Bešiktaša u Istanbulu.

Aston Villa je povela u 41. minuti kad je Youri Tielemans sjajnim udarcem iz voleja sa desetak metara pogodio mrežu. Vodstvo engleske momčadi udvostručio je prekrasnim pogotkom s dvadesetak metara Emiliano Buendia u trećoj minuti sučevog dodatka na kraju prvog poluvremena. Za konačnih 3-0 strijelac je bio Morgan Rogers u 58. minuti.

POVEZANO VIDEO / Aston Villa razbila Matanovićev Freiburg u finalu Europa lige

Za Aston Villu je to četvrti europski trofej nakon osvajanja Kupa prvaka 1982., Europskog Super kupa 1982. i Intertoto kupa 2001.

Za Freiburg je ovo bilo prvo finale u europskim natjecanjima, a hrvatski reprezentativni napadač Igor Matanović bio je u početnoj postavi njemačke momčadi i odigrao je cijelu utakmicu.

Njemački mediji prenose da su igrači Freiburga nakon utakmice bili razočarani i samokritični, a Matanović je posebno istaknuo da se takve pogreške ne smiju ponavljati.

“To je jednostavno prejeftino. Takvo što nam se ne smije dogoditi u novoj sezoni”, rekao je Matanović.

Kicker je njegov istup izdvojio u videu pod naslovom “Matanovićeva oštra kritika: To je prejeftino, puno prejednostavno”, uz objašnjanje da je Matanović nakon utakmice imao jasne riječi te da se kritika odnosila na defenzivne propuste i lakoću kojom je protivnik zabijao golove.