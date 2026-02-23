Nikom u klubu nije rekao da je ozlijeđen, sad je otpao za uzvrat s Genkom

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Čini se da Mario Kovačević neće moći računati na njega.

Dinamo je na Maksimiru poražen od belgijskog Genka 3:1 u playoffu Europa lige, a u četvrtak od 21 sat igra u gostima uzvratnu utakmicu.

Za uzvrat s Belgijancima, kako sada stvari stoje, neće konkurirati Arber Hoxha, pišu to Sportske novosti.

Hoxha navodno ima problema s leđima. No, zatajio je tu neugodu, nije rekao nikome u klubu, pa ni treneru Kovačeviću. Protiv Genka je već imao veću bol, ali i dalje je mislio da će moći protiv Varaždina, ali vidjelo se da nije mogao. Onda je konačno priznao gdje je problem i sad mu slijedi odmor.

Sada su glavni konkurenti za poziciju lijevog krila Gabriel Vidović i Cardoso Varela.

A velika je nepoznanica i kad će na teren Ismael Bennacer, neke prognoze kažu za dva do tri tjedna. U punom kapacitetu još ne trenira ni Noa Mikić.