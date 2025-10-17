Navijačima izraelskog kluba zabranili da dođu u Englesku: ‘Ovo je pogrešno’

Podijeli :

AP Photo/Giannis Papanikos via Guliver

Navijačima Maccabija iz Tel Aviva neće biti dopušteno prisustvovati utakmici Europske lige protiv Aston Ville 6. studenog na Villa Parku iz sigurnosnih razloga, objavila je u petak policija West Midlandsa.

Lokalna policija je objavila da je utakmicu klasificirala kao “visokorizičnu”, objasnivši da je to “temeljeno na nedavnim informacijama i prethodnim incidentima”, uključujući sukobe koji su se dogodili na utakmici Europske lige 2024. između Ajaxa i Maccabija. Navijači Maccabija napadnuti su na ulicama Amsterdama u Nizozemskoj u noći sa 7. na 8. studenog 2024.

Savjetodavna skupina za sigurnost – tijelo odgovorno za izdavanje sigurnosnih certifikata za utakmice – savjetovala je Villu da na utakmicu u Birminghamu ne dopusti ulazak nijednom navijaču izraelske momčadi.

“Klub je u stalnom dijalogu s Maccabijem iz Tel Aviva i lokalnim vlastima tijekom ovog tekućeg procesa. Sigurnost navijača koji prisustvuju utakmici i sigurnost lokalnih stanovnika su u prvom planu svake odluke”, priopćila je Aston Villa.

Britanski premijer Keir Starmer ocijenio je da je ova odluka da se navijačima Maccabija iz Tel Aviva zabrani da prisustvuju utakmici Europske lige protiv Aston Ville 6. studenog “pogrešnom”.

“Ovo je pogrešna odluka. Nećemo tolerirati antisemitizam na našim ulicama”, rekao je čelnik laburista u četvrtak navečer na radiju X-rated. “Uloga policije je osigurati da svi nogometni navijači mogu uživati ​​u utakmici bez straha od nasilja ili zastrašivanja”, dodao je.